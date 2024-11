पाक की कठपुतली है ये... कश्मीर पर बहस करा रही ऑक्सफोर्ड यूनियन को भारतीय छात्र ने धोया

प्रदर्शनकारियों ने "It is known far and wide, Oxford Union stands on terrorists side" और "भारत माता की जय, वंदे मातरम्" जैसे नारे लगाए। उन्होंने कहा कि 'यह बात दूर-दूर तक जगजाहिर है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा है।' सोशल मीडिया पर INSIGHT UK ने लिखा, "जम्मू कश्मीर था भारत, जम्मू कश्मीर है भारत, जम्मू कश्मीर रहेगा भारत।"