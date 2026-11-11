इटली के 6000 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, UK और आयरलैंड में भी अलर्ट

इतना ही नहीं, इस धमकी भरे ईमेल में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की कार के इंजन में भी पावरफुल बम लगाने का दावा किया गया है, जिसके बाद इटली के सुरक्षा महकमे और खुफिया तंत्र में हड़कंप मच गया है।

इटली के 6000 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी।

इटली में बुधवार को एक अभूतपूर्व और खौफनाक घटनाक्रम में देश भर के 6,000 से अधिक स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। इस ईमेल के बाद हड़कंप मच गया और आनन-फानन में राजधानी रोम से लेकर उत्तर में फ्रिउली और दक्षिण में बासिलिकाटा तक 300 से ज्यादा स्कूलों को तुरंत खाली कराया गया।

इतना ही नहीं, इस धमकी भरे ईमेल में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की कार के इंजन में भी पावरफुल बम लगाने का दावा किया गया है, जिसके बाद इटली के सुरक्षा महकमे और खुफिया तंत्र में हड़कंप मच गया है।

'रूसी हैकर' और 'इतालवी जनसंहार' का दावा सरकारी सूत्रों और इतालवी मीडिया के अनुसार, धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने खुद की पहचान 'मिखाइल एंड्रोपोव' के रूप में बताई है और खुद को "विलायत ऑफ मिसोगिनिस्टान" का लीडर बताया है।

ईमेल में दावा किया गया कि स्कूल परिसरों के अंदर रिमोट से चलने वाले शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण रखे गए हैं और यह "इतालवियों के खिलाफ जनसंहार" का हिस्सा है।

रोम के एक हाई स्कूल में जब सुरक्षा सायरन बजा, तो 18 साल की छात्रा अनिता बार्टोची ने बताया कि बच्चों ने इसे इंटरवल की घंटी समझा, लेकिन बाहर निकलने पर पता चला कि "रूसी हैकरों" की ओर से सभी को जान से मारने वाला ईमेल आया है।

इससे पहले 2 नवंबर 2026 को भी इटली के 270 से ज्यादा स्कूलों को इसी तरह के फर्जी धमकी भरे ईमेल मिले थे।

ब्रिटेन, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के स्कूलों में भी पहुंचीं धमकियां यह साइबर धमकी सिर्फ इटली तक सीमित नहीं रही। यूरोप के कई दूसरे देशों में भी इसी तरह के फर्जी ईमेल भेजे गए।

स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के सैकड़ों स्कूलों को भी ऐसे ही धमकी भरे संदेश मिले। हालांकि, स्कॉटिश पुलिस ने इसे फर्जी करार देते हुए स्कूल खाली न कराने की सलाह दी।

यूरोप में समन्वित हाइब्रिड हमले? हाल के दिनों में 'मिखाइल एंड्रोपोव' नाम का इस्तेमाल यूरोपीय टीवी चैनलों, कमर्शियल फ्लाइट और सुपरमार्केट के कोल्ड-स्टोरेज सिस्टम पर हुए साइबर हमलों में भी देखा गया है। फ्रांस में तो ब्लड बैंकों के फ्रिज ठप होने से खून की बोतलों को शिफ्ट करना पड़ा था।

इटली के रक्षा मंत्री ने क्या कहा? इटली के शिक्षा मंत्री ग्यूसेप वाल्डितारा ने पुष्टि की है कि कम से कम 300 स्कूल पूरी तरह खाली कराए गए हैं और यह संख्या बढ़ सकती है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने इसे जनता में डर और अनिश्चितता फैलाने की साजिश बताया।

इटली के गृह मंत्री मैटियो पियांटेडोसी ने देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि ये हमले केवल प्रणालियों को बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संस्थानों को अस्थिर करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।