मैक्रों की सुरक्षा में बड़ी चूक! एक के बाद एक धमाकों से दहला सीरिया, होटल के पास ब्लास्ट
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सीरिया यात्रा के दौरान मंगलवार को राजधानी दमिश्क में जोरदार विस्फोट हुए। राष्ट्रपति मैक्रों जब सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, उसी दौरान उनके ठहरने वाले फोर सीजन्स होटल के पास कई धमाके हुए।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सीरिया यात्रा के दौरान मंगलवार को राजधानी दमिश्क में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। बताया जा रहा है कि ये विस्फोट उस वक्त हुए जब राष्ट्रपति मैक्रों सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, उसी दौरान उनके ठहरने वाले 'फोर सीजन्स होटल' के पास कई विस्फोटक फट गए।
लगातार जोरदार धमाके
सीरियाई मीडिया के अनुसार, राजधानी के मध्य इलाके में दो जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। घटनास्थल पर धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक वाहन में आग लगी हुई नजर आ रही है, जबकि सड़क पर खून के धब्बे भी साफ दिख रहे हैं। हालांकि अभी तक विस्फोटों में हताहतों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
वहीं, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि मैक्रों जिस होटल में ठहरे हुए हैं, उसके आसपास कई विस्फोटक उपकरण फटे। धमाकों के बाद आसपास की सड़कों को सील कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फ्रांस की राष्ट्रपति कार्यालय एलिसी के बयान के अनुसार, मैक्रों सुबह राष्ट्रपति भवन में बैठक के लिए होटल से निकल चुके थे। उसके बाद यह घटना हुई
सोमवार को सीरिया पहुंचे थे मैक्रों
बता दें कि राष्ट्रपति मैक्रों सोमवार को सीरिया पहुंचे थे। वे 2024 में बशर अल-असद के शासन के पतन के बाद देश का दौरा करने वाले यूरोपीय संघ के पहले नेता हैं। उनके साथ फ्रांसीसी कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें सीएमए-सीजीएम के रोडोल्फ साडे और टोटलएनर्जीज के पैट्रिक पॉयाने शामिल हैं। गौरतलब है कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच एक महीने तक चले युद्ध के बाद मध्य पूर्व में अपेक्षाकृत शांति का माहौल है। दमिश्क से मैक्रों आज नाटो शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा रवाना होंगे।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही दमिश्क के 'जस्टिस पैलेस' के पास एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 10 लोग मारे गए थे और 20 अन्य घायल हुए थे। उसके बाद एक बार फिर धमाके की खबर सामने आ गई। फिलहाल जांच एजेंसियां मामले की जांय में जुट गई है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि किस संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति की सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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