तारिक रहमान की वापसी और क्रिसमस से पहले ढाका में बम धमाका, एक शख्स की मौत

संक्षेप: द डेली स्टार की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक फ्लाई ओवर से पेट्रोल बम फेंका गया था, जिसकी चपेट में एक शख्स आ गया और उसकी मौत हो गई। इस धमाके में मारे गए शख्स की पहचान सैफुल सियाम के तौर पर हुई है। धमाका शाम 7 बजे हुआ।

पड़ोसी देश बांग्लादेश में अराजकता का माहौल कायम है। वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्रिसमस से एक दिन पहले बुधवार की शाम राजधानी ढाका के मोघाबाजार इलाके में पेट्रोल बम से धमाका हुआ है। इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। द डेली स्टार की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक फ्लाई ओवर से शाम करीब 7 बजे पेट्रोल बम फेंका गया था, जिसकी चपेट में एक शख्स आ गया और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। धमाके में मारे गए शख्स की पहचान सैफुल सियाम के तौर पर हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

हातिरझील पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर (ऑपरेशंस) मोहम्मद मोहिउद्दीन ने द डेली स्टार को इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, "सैफुल सड़क किनारे एक स्टॉल पर चाय पी रहा था, तभी ऊपर फ्लाईओवर से फेंका गया एक बम उस पर जा गिरा।" इंस्पेक्टर ने आगे बताया कि इस धमाके की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

यह घटना वायरलेस गेट एरिया के पास बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स काउंसिल के ठीक सामने हुई है। अभी तक इस हमले के पीछे की मंशा का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि दोषियों की पहचान की जा सके और उसका मकसद पता लगाया जा सके।