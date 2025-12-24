Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bomb blast in Moghbazar in Dhaka Bangladesh Man killed as crude bomb thrown from flyover
तारिक रहमान की वापसी और क्रिसमस से पहले ढाका में बम धमाका, एक शख्स की मौत

संक्षेप:

द डेली स्टार की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक फ्लाई ओवर से पेट्रोल बम फेंका गया था, जिसकी चपेट में एक शख्स आ गया और उसकी मौत हो गई। इस धमाके में मारे गए शख्स की पहचान सैफुल सियाम के तौर पर हुई है। धमाका शाम 7 बजे हुआ।

Dec 24, 2025 09:14 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान
पड़ोसी देश बांग्लादेश में अराजकता का माहौल कायम है। वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्रिसमस से एक दिन पहले बुधवार की शाम राजधानी ढाका के मोघाबाजार इलाके में पेट्रोल बम से धमाका हुआ है। इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। द डेली स्टार की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक फ्लाई ओवर से शाम करीब 7 बजे पेट्रोल बम फेंका गया था, जिसकी चपेट में एक शख्स आ गया और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। धमाके में मारे गए शख्स की पहचान सैफुल सियाम के तौर पर हुई है।

हातिरझील पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर (ऑपरेशंस) मोहम्मद मोहिउद्दीन ने द डेली स्टार को इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, "सैफुल सड़क किनारे एक स्टॉल पर चाय पी रहा था, तभी ऊपर फ्लाईओवर से फेंका गया एक बम उस पर जा गिरा।" इंस्पेक्टर ने आगे बताया कि इस धमाके की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

यह घटना वायरलेस गेट एरिया के पास बांग्लादेश फ्रीडम फाइटर्स काउंसिल के ठीक सामने हुई है। अभी तक इस हमले के पीछे की मंशा का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि दोषियों की पहचान की जा सके और उसका मकसद पता लगाया जा सके।

एक अहम बात यह भी है कि ये धमाका ऐसे वक्त पर हुआ है, जब देश में संसदीय चुनाव का ऐलान हो चुका है और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट रहे हैं। मां की बीमारी की स्थिति में तारिक रहमान ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की चुनावों में कमान संभालने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर बांग्लादेश में बड़ी तैयारी की गई है। वह पिछले 17 वर्षों से लंदन में स्वनिर्वासन में रह रहे हैं। रहमान गुरुवार को ढाका में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस रैली में लाखों लोग शामिल होंगे।

Bangladesh Bangladesh Protest

