ब्राजील में चुनाव हारते ही बोल्सोनारो भागकर पहुंचे अमेरिका, पत्नी और दो बेटियां भी साथ
ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो अपने परिवार के साथ देश छोड़कर अमेरिका के मियामी पहुंच गए हैं। वे बुधवार को निजी जेट से मियामी-ओपा लोका एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर उतरे।
ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो अपने परिवार के साथ देश छोड़कर अमेरिका के मियामी पहुंच गए हैं। बुधवार को फ्लावियो बोल्सोनारो, उनकी पत्नी और दो बेटियां मियामी-ओपा लोका एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट पर निजी जेट से उतरीं। फुटेज में उन्हें एयरपोर्ट पर उतरते हुए देखा गया। यह घटना चुनाव हार मानने से इनकार करने और नतीजों को रद्द कराने की कोशिश की धमकी देने के बाद हुई है। फ्लावियो बोल्सोनारो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के बेटे हैं।
बताया जा रहा है कि परिवार अर्जेंटीना और इक्वाडोर होते हुए अमेरिका पहुंचा। अर्जेंटीना के माइग्रेशन विभाग के मुताबिक, वे और उनका परिवार मंगलवार देर रात उत्तरी अर्जेंटीना पहुंचे। इसके बाद वे निजी जेट से इक्वाडोर के ग्वायाकिल गए और वहां से मियामी पहुंचे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच चल रही है। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।
बोल्सोनारो ने पहले कहा था कि वे कोर्ट के आदेश के बाद देश छोड़ने का इरादा नहीं रखते। सोमवार को उन्होंने कहा था कि वे आदेश का पालन करेंगे और इसे चुनौती देंगे। उन्होंने इसे डराने की कोशिश बताया था। उन्होंने कहा था कि मैंने कभी देश छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। मैं अपना पासपोर्ट सौंप दूंगा और इन आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करूंगा। दरअसल, फ्लावियो बोल्सोनारो रविवार के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वे लूला से हार गए। लूला ने एक और कार्यकाल पक्का कर लिया है। हार के बाद उन्होंने नतीजों पर सवाल उठाए और उन्हें रद्द कराने की बात कही थी।
उनका जाना उनके पिता जेयर बोल्सोनारो की तरह ही है। जेयर बोल्सोनारो 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में लूला से हारने के बाद अमेरिका चले गए थे और हार मानने से मना कर दिया था। जेयर बोल्सोनारो बाद में ब्राजील लौटे थे। लेकिन उनके समर्थकों के सरकारी इमारतों पर हमले के बाद उन्हें तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में 27 साल की जेल की सजा हुई थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार जेयर बोल्सोनारो का बचाव किया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की आलोचना की है। ट्रंप ने बुधवार को बोल्सोनारो के अमेरिका आने का समर्थन किया। स्टेट डिपार्टमेंट ने पहले ही उन्हें और उनके परिवार को वीजा देने की बात कही थी। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को कानूनी तौर पर परेशान किया गया था।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें