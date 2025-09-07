नाइजीरिया में बोको हराम ने मचाया कत्लेआम, 60 लोगों की हत्या की; 100 घर जलाए

नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम ने भयानक कत्लेआम मचाया। शुक्रवार रात को एक गांव पर हमला कर 60 लोगों की हत्या कर दी गई। यह हमला बामा क्षेत्र के दारुल जमाल में हुआ।

नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम ने भयानक कत्लेआम मचाया। शुक्रवार रात को एक गांव पर हमला कर 60 लोगों की हत्या कर दी गई। यह हमला बामा क्षेत्र के दारुल जमाल में हुआ। इस घटना के बाद बोर्नो राज्य के गवर्नर बाबागाना ज़ुलुम ने क्षेत्र का दौरा किया। ज़ुलुम ने कहा कि हमें लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति है और हमने उनसे अपने घर न छोड़ने की अपील की है। हमने सुरक्षा बढ़ाने, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

बताया गया कि बोको हराम के हमले में एक दर्जन से अधिक घर जला दिए गए। डर के कारण 100 से ज्यादा लोग अन्य स्थानों पर चले गए हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज के शोधकर्ता ताइवो अदेबायो ने दारुल जमाल के निवासियों से बात की और बताया कि शुक्रवार रात की हत्याएं बोको हराम के एक गुट जमातु अहलिस सुन्ना लिद्दावती वल-जिहाद ने कीं।