नाइजीरिया में बोको हराम ने मचाया कत्लेआम, 60 लोगों की हत्या की; 100 घर जलाए

नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम ने भयानक कत्लेआम मचाया। शुक्रवार रात को एक गांव पर हमला कर 60 लोगों की हत्या कर दी गई। यह हमला बामा क्षेत्र के दारुल जमाल में हुआ।

Sun, 7 Sep 2025 09:12 PM
नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम ने भयानक कत्लेआम मचाया। शुक्रवार रात को एक गांव पर हमला कर 60 लोगों की हत्या कर दी गई। यह हमला बामा क्षेत्र के दारुल जमाल में हुआ। इस घटना के बाद बोर्नो राज्य के गवर्नर बाबागाना ज़ुलुम ने क्षेत्र का दौरा किया। ज़ुलुम ने कहा कि हमें लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति है और हमने उनसे अपने घर न छोड़ने की अपील की है। हमने सुरक्षा बढ़ाने, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

स्थानीय निवासी मोहम्मद बाबागाना के अनुसार, इस हमले में कम से कम 60 लोग मारे गए। घटना की सूचना मिलते ही गवर्नर ज़ुलुम ने शनिवार को गांव का दौरा किया और मृतकों की संख्या की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कई घर नष्ट हो गए और लोगों की आजीविका छिन गई। ज़ुलुम ने कड़ी सुरक्षा और आपातकालीन आपूर्ति का वादा करते हुए कहा कि हम लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं और उनसे अपने घर न छोड़ने का अनुरोध करते हैं।

बताया गया कि बोको हराम के हमले में एक दर्जन से अधिक घर जला दिए गए। डर के कारण 100 से ज्यादा लोग अन्य स्थानों पर चले गए हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज के शोधकर्ता ताइवो अदेबायो ने दारुल जमाल के निवासियों से बात की और बताया कि शुक्रवार रात की हत्याएं बोको हराम के एक गुट जमातु अहलिस सुन्ना लिद्दावती वल-जिहाद ने कीं।

बता दें कि बोको हराम ने 2009 में पश्चिमी शिक्षा का विरोध करने और इस्लामी कानून लागू करने के लिए हथियार उठाए थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यह संघर्ष नाइजीरिया के उत्तरी पड़ोसी देशों नाइजर में भी फैल गया है, जिसके परिणामस्वरूप 35000 नागरिक मारे गए हैं और 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

