पाकिस्तान में बड़ा हादसा, फैक्ट्री का बॉइलर फटने से 15 की मौत; मलबे में दबे कई लोग
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक फैक्ट्री का बॉइलर फटने की वजह से कम से कम 15 की मौत हो गई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को एक फैक्ट्री के बॉइलर में विस्फोट होने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। एक अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी। यह घटना लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर पंजाब के फैसलाबाद जिले में सुबह हुई।
फैसलाबाद के उपायुक्त राजा जहांगीर अनवर ने संवाददाताओं को बताया कि मलिकपुर इलाके में एक रसायन कारखाने के बॉयलर में शक्तिशाली विस्फोट के कारण एक इमारत सहित आस-पास के ढांचे ढह गए। अनवर ने कहा, ‘अब तक बचाव दल ने मलबे से 15 शव बरामद कर लिए हैं और सात घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।’
आयुक्त ने कहा, ‘आशंका है कि मलबे में और लोग दबे हो सकते हैं। बचाव दल मलबा हटाने में जुटे हैं। जिले की पूरी मशीनरी बचाव कार्य में जुटी हुई है।’’ पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. उस्मान अनवर ने निर्देश दिया कि ‘रेस्क्यू 1122’, अग्निशमन विभाग और सभी संबंधित एजेंसियों को पूर्ण सहायता प्रदान की जाए।
पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने रासायनिक कारखाने के बॉयलर में विस्फोट में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया, शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की तथा फैसलाबाद आयुक्त से घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
