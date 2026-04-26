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बांग्लादेश में शिव-काली मंदिर पुजारी का शव पेड़ से लटका मिला, हत्या का शक

Apr 26, 2026 10:58 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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बांग्लादेश में एक हिंदू मंदिर के पुजारी और रखरखाव करने वाले व्यक्ति का शव घर से लापता होने के तीन दिन बाद पेड़ से लटका हुआ मिला है। अल्पसंख्यक समुदाय ने इस घटना को हत्या बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बांग्लादेश में शिव-काली मंदिर पुजारी का शव पेड़ से लटका मिला, हत्या का शक

बांग्लादेश में एक हिंदू मंदिर के पुजारी और रखरखाव करने वाले व्यक्ति का शव घर से लापता होने के तीन दिन बाद पेड़ से लटका हुआ मिला है। अल्पसंख्यक समुदाय ने इस घटना को हत्या बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद (BHBCUC) ने शनिवार देर रात जारी बयान में बताया कि कोक्स बाजार सदर उपजिला के खुरुशकुल यूनियन में स्थित शिव-काली मंदिर की देखभाल करने वाले 40 वर्षीय नयन साधु का शव चटगांव जिले के दोहाजारी क्षेत्र के निकट एक पहाड़ी इलाके में पेड़ से लटका मिला। नयन साधु मंदिर के पुजारी के साथ-साथ संरक्षक का भी काम करते थे।

स्थानीय पुलिस के अनुसार, 19 अप्रैल की देर शाम दो अज्ञात व्यक्तियों ने नयन साधु को अपने साथ ले लिया था। तीन दिन बाद उनका शव गांव के बाहरी इलाके में बरामद किया गया। स्थानीय दैनिक 'कालेद कांथा' ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि शव बरामद होने तक सड़ने लगा था। पुलिस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह हत्या का मामला है या आत्महत्या। बीएचबीसीयूसी ने एक बयान जारी कर घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग की। परिषद की वरिष्ठ सदस्य काजल देबनाथ ने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दूरदराज के इलाके में स्थित एक छोटे से मंदिर के साधारण केयरटेकर की हत्या के पीछे क्या मकसद हो सकता है।

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बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद की कोक्स बाजार इकाई के महासचिव जॉनी धर ने कहा कि लापता होने के तीन दिन बाद शव मिलने से साफ संकेत मिलता है कि नयन साधु की हत्या की गई है। पुलिस ने बताया कि मौत का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नयन की पत्नी ने 19 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई।

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गौरतलब है कि बीएचबीसीयूसी ने 9 अप्रैल को जारी रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2025 के पहले तीन महीनों (1 जनवरी से 31 मार्च) के दौरान बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा की 133 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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