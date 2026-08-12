लाशें गिरेंगी लेकिन पीछे नहीं हटेंगे; रावलकोट मिशन से पहले फारूक कश्मीरी का विद्रोही तेवर

पीओके नेता मौलाना फारूक कश्मीरी ने रावलकोट मिशन से पहले अपने समर्थकों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है और लोगों से अपील की कि वे अपने देश की रक्षा के लिए डटे रहें।

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के बड़े नेता मौलाना फारूक कश्मीरी ने रावलकोट के लिए तय महत्वपूर्ण मिशन से ठीक पहले अपने समर्थकों को एक बेहद सख्त और विद्रोही संदेश दिया है। उन्होंने साफ और दो टूक अंदाज में कहा है कि इस लड़ाई में पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। मौलाना कश्मीरी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर डटे रहें, भले ही इसके लिए जानें क्यों न चली जाएं। समर्थकों को संबोधित करते हुए कश्मीरी ने कहा कि पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। हम मरेंगे, लाशें गिरेंगी, लेकिन हम अपने देश की रक्षा करेंगे। बता दें कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब पीओके में राजनीतिक तनाव और जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है।

रावलकोट जीतकर लौटोगे समर्थकों से विश्वास और इरादा बनाए रखने की जोरदार अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अपना विश्वास और भरोसा मजबूत करो। आप रावलकोट से जीतकर लौटोगे। इस दौरान कश्मीरी ने दावा किया कि जब जनता एकजुट होकर सड़कों पर उतरती है तो कोई भी ताकतवर संस्था या व्यवस्था उसके सामने टिक नहीं पाती। उन्होंने कहा कि ये ताकतें घुटने टेक देंगी, वे अपना सिर झुका लेंगी, और वे मजबूर हो जाएंगी। उनके अनुसार, जनशक्ति के सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती।

विरोध की अपनी अपील को और मजबूत बनाने के लिए मौलाना कश्मीरी ने अतीत की उन घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया जब लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी थीं। उन्होंने इम्तियाज शाह की मौत का विशेष उल्लेख किया। कश्मीरी ने याद दिलाया कि जब इम्तियाज शाह का शव मुख्यमंत्री के घर लाया गया था, तब भी बड़े-बड़े जनाजे निकले थे। लोग चोटों, मुश्किलों और दमन के बावजूद सड़कों पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को यह गलतफहमी है कि वे हमें पीटकर भगा सकते हैं, तो उन्हें उस समय की कुर्बानियों और विरोध को याद रखना चाहिए।

जनता के आगे सेना नहीं टिकती इसके अलावा कश्मीरी ने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण देते हुए 2016 में तुर्की में हुई तख्तापलट की नाकाम कोशिश का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब तुर्की की सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को सत्ता से हटाने की कोशिश की थी, तो आम जनता सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतर आई। जन दबाव के आगे सेना को पीछे हटना पड़ा और वह अपनी जगह वापस हासिल नहीं कर सकी। कश्मीरी ने इस घटना को जनता की ताकत का बड़ा उदाहरण बताते हुए कहा कि जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी सैन्य या संस्थागत ताकत उनके सामने टिक नहीं पाती।