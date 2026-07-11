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वियतनाम में बड़ा हादसा; पर्यटकों को ले जा रही नाव पलटी, 15 भारतीयों की मौत

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर हादसे को लेकर जानकारी दी। शनिवार को जारी बयान में कहा गया, ‘एक दुखद घटना में भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास पलट गई है।’ 

वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही एक नाव पलट गई, जिससे 15 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी वियतनाम में भारतीय दूतावास ने दी है। बताया जा रहा है कि नाव पर 32 लोग सवार थे। दूतावास के अनुसार, हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से खोज और बचाव अभियान जारी है। फिलहाल घटना से जुड़ी सभी जानकारी स्थानीय अधिकारियों से जुटाई जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आसपास मौजूद अन्य नौकाओं ने तुरंत मौके पर पहुंचकर यात्रियों को पानी से बाहर निकालना शुरू किया। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल, नौसेना, तटरक्षक बल और अन्य बचाव एजेंसियां भी मौके पर पहुंचीं। हालांकि, ऊंची लहरों और कई लोगों के नाव के अंदर फंसे होने के कारण बचाव अभियान काफी कठिन रहा। अधिकारियों के अनुसार, हादसे में 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि सभी मृतकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, नाव पलटने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी बयान में कहा, "एक दुखद घटना में भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास पलट गई है।" भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास और हनोई स्थित भारतीय दूतावास में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। दूतावास ने कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए लोग इन कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं।

कंट्रोल रूम से इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है-

+84362817930

+84915523714

+84334520414

+84913089165 (हनोई)

बता दें कि भारत से हर साल वियतनाम घूमने जाने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2023 में लगभग 3,92,000 भारतीय पर्यटक वियतनाम पहुंचे, जो 2019 की तुलना में तीन गुना अधिक था। 2024 में यह संख्या करीब 5 लाख तक पहुंच गई, जिससे भारत वियतनाम का आठवां सबसे बड़ा पर्यटन बाजार बन गया। सस्ती उड़ानें, ई-वीजा सुविधा, खूबसूरत समुद्र तट और सांस्कृतिक समानताएं भारतीयों को आकर्षित करती हैं।

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फू क्वोक द्वीप वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप है, जो अपनी शानदार सफेद रेत वाली समुद्र तटों, नीले पानी और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्व स्तरीय मछली सॉस और समुद्री भोजन के लिए जाना जाता है। पर्यटक यहां विनवंडर्स थीम पार्क, दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल कार, वाटर स्पोर्ट्स, नेशनल पार्क और विनपर्ल सफारी का आनंद लेते हैं। प्राकृतिक सुंदरता, मोती उत्पादन और रोमांचक गतिविधियां इसे 'द्वीप ऑफ ड्रीम्स' बनाती हैं, जहां सालाना लाखों पर्यटक पहुंचते हैं।

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भारत और वियतनाम के संबंध प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव पर आधारित हैं, जो दूसरी शताब्दी से चले आ रहे हैं। आधुनिक काल में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1972 में स्थापित हुए। वर्तमान में ये संबंध एन्हांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (ECSP) के स्तर पर हैं, जिसे 2026 में अपडेट किया गया। रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, डिजिटल भुगतान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत वियतनाम को लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत अहम साझेदार मानता है। दोनों देश उच्चस्तरीय यात्राओं, संयुक्त सैन्य अभ्यास और आर्थिक साझेदारी के माध्यम से संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, जो दोनों की जनता के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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