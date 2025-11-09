Hindustan Hindi News
अवैध प्रवासियों को लेकर जा रही नाव डूबी, सैकड़ों लापता; रोहिंग्या महिला का मिला शव

संक्षेप: यह लोग मलेशिया में अवैध रूप से आने वाले थे। इन्हें सबसे पहले म्यांमार में एक बड़ी नाव में बैठाया गया। इसके बाद इनकी योजना मलेशियाई सीमा के पास आने पर छोटी-छोटी नावों में सवार होने की थी, ताकि वह सुरक्षा अधिकारियों की नजर में न आएं। लेकिन इससे पहले ही यह नाव पलट गई।

Sun, 9 Nov 2025 05:00 PM
अवैध प्रवासियों को लेकर जा रही एक नाव थाईलैंड-मलेशिया सीमा के पास डूब गई। इस पर सवार सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। मलेशिया की समुद्री सुरक्षा टीम ने बताया कि तीन दिन पहले हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद से अभी तक 10 प्रवासियों को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि एक महिला प्रवासी का का शव मिला है।

उत्तरी मलेशिया के केदाह और पेरलिस राज्यों में समुद्री अथॉरिटी के निदेशक फर्स्ट एडमिरल रोमली मुस्तफा ने इस हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटना को तीन दिन बीत चुके हैं। हम समुद्र ने लगातार तलाश कर रहे हैं, उम्मीद है कि हमें और भी पीड़ित मिल सकते हैं। नाव के बारे में जानकारी देते हुए रोमली ने कहा कि यह 300 लोगों को लेकर म्यांमार के बुथिडांग से निकली थी।

मलेशिया की राज्य मीडिया बरनामा के मुताबिक, केदाह के पुलिस प्रमुख अद्जली अबू ने बताया कि इस घटना में अभी तक जिन लोगों को बचाया गया है उनमें से तीन म्यांमार के नागरिक, दो रोहिंग्या पुरुष और एक बांग्लादेशी नागरिक शामिल है। इसके अलावा एक महिला का भी शव मिला है, जो कि रोहिंग्या थी।

अद्जली के अनुसार, यह लोग मलेशिया में अवैध रूप से आने वाले थे। इन्हें सबसे पहले म्यांमार में एक बड़ी नाव में लादा गया। इसके बाद इनकी योजना मलेशियाई सीमा के पास आने पर छोटी-छोटी नावों में सवार होने की थी, ताकि वह सुरक्षा अधिकारियों की नजर में न आएं। लेकिन इससे पहले ही यह नाव पलट गई। बाकी नाव कहां हैं, इसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। बचाव अभियान भी लगातार जारी है।

गौरतलब है कि म्यांमार से रोहिंग्या अल्पसंख्यक समय-समय पर देश छोड़कर भागते हुए नजर आते हैं। यहां पर बहुसंख्यक बौद्ध उन्हें दक्षिण एशिया से आए बाहरी घुसपैठियों के रूप में देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तमाम अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। भारत और बांग्लादेश से म्यांमार की सीमा मिली होने की वजह से भारत में भी यह रोहिंग्या बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसका असर भारत की आंतरिक राजनीति पर भी दिखाई देता है।

