1971 की मुक्ति संग्राम के बिना… बांग्लादेश के अस्तित्व की बात क्यों करने लगे तारिक रहमान?
BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान फरवरी में होने वाले चुनावों से जन समर्थन हासिल करने में जुटे हैं। अंतरिम सरकार ने आगामी 12 फरवरी को चुनाव करवाने का ऐलान किया है।
बांग्लादेश में चुनावों से पहले खालिदा जिया के बेटे और BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने बड़ा बयान दिया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनातनी के बीच तारिक रहमान से सोमवार को कहा है कि 1971 के बिना देश के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। रहमान ने गुलशन में वामपंथी पार्टियों के गठबंधन डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट (DUF) के नेताओं से मुलाकात के दौरान यह बातें कही हैं।
बता दें कि खालिदा जिया के निधन के बाद अब BNP की जिम्मेदारी रहमान ही सम्भाल रहे हैं। चुनावों से पहले लेफ्ट पार्टियों और BNP के बीच हुई यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक के दौरान रहमान ने एक बयान में कहा, "मुक्ति संग्राम एक देश और उसकी राजनीति के रूप में बांग्लादेश की नींव है। 1971 के बिना देश के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।"
तारिक रहमान ने आगे कहा, “हाल के विद्रोह के बाद देश में जो नई राजनीतिक वास्तविकता और संभावनाएं सामने आई हैं, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और विपक्षी पार्टियों सहित सभी को मिलकर काम करना चाहिए।”
बैठक के दौरान, DUF के नेताओं ने BNP चेयरपर्सन और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर दुख व्यक्त किया। बैठक में हुई चर्चा के बारे में, वामपंथी पार्टियों के नेताओं ने बताया कि BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष ने देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्वीकार्य राष्ट्रीय चुनाव सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
