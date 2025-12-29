Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़BNP Tarique Rahman files nomination papers for Bangladesh Election from Dhaka17
बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री माने जा रहे तारिक रहमान ने चुनाव के लिए भरा पर्चा, इस सीट से मैदान में

बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री माने जा रहे तारिक रहमान ने चुनाव के लिए भरा पर्चा, इस सीट से मैदान में

संक्षेप:

इससे पहले रविवार को बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने 12 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान का नाम मतदाता सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी थी।

Dec 29, 2025 04:34 pm ISTJagriti Kumari एएनआई, ढाका
share Share
Follow Us on

Bangladesh News: पड़ोसी देश बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच 17 साल बाद वतन लौटे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने देशवासियों को शांति स्थापित करने का भरोसा दिलवाया है। चुनावों से पहले सियासी मैदान में उनकी एंट्री सुर्खियां बटोर रही हैं। इस बीच तारिक रहमान ने सोमवार को चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बता दें कि बांग्लादेश में चुनावों के लिए 12 फरवरी को चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डेली स्टार की रिपोर्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक तारिक रहमान के नामांकन पत्र पार्टी नेताओं ने सोमवार को दाखिल किए हैं। BNP अध्यक्ष के सलाहकार, अब्दस सलाम और बांग्लादेश डॉक्टर्स एसोसिएशन (DAB) के मुख्य सलाहकार फरहाद हलीम डोनर ने तारिक रहमान की ओर से नामांकन पत्र जमा किए।

रिपोर्ट के मुताबिक तारिक चुनाव में ढाका-17 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले शनिवार को, तारिक ने खुद को ढाका-17 निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत कराया था। इसके बाद BNP के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे इसी सीट से चुनाव लड़ने की अपील की थी। उनके अनुरोध के मानते हुए अब तारिक रहमान इसी सीट से चुनावी मैदान में होंगे।

क्यों बताया जा रहा अगला प्रधानमंत्री?

तारिक रहमान को बांग्लादेश का भावी प्रधानमंत्री बताया जा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से BNP देश में आम चुनाव जीतने की रेस में सबसे आगे हैं। जब तक कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता, BNP की जीत की संभावना सबसे अधिक है। वहीं मौजूदा हालातों और हिंसक प्रदर्शनों के बाद यूनुस पर कई सवाल उठ रहे हैं जिसके बाद बीएनपी की दावेदारी और मजबूत हो गई है। ऐसे में फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों से पहले तारिक रहमान की वापसी अहम है।

तारिक रहमान ने दिया भरोसा

वतन लौटते ही तारिक रहमान ने देशवासियों को एक शांतिपूर्ण देश बनाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास बांग्लादेश को एक समावेशी और सुरक्षित देश बनाने की योजना है। मार्टिन लूथर किंग के प्रसिद्ध “आई हैव अ ड्रीम” का उल्लेख करते हुए रहमान ने कहा था, “मेरे पास अपने देश के लोगों और अपने देश के लिए एक योजना है। यह योजना लोगों के हित में है, देश के विकास के लिए है, और देश की किस्मत बदलने के लिए है। इस योजना को लागू करने के लिए मुझे देश के सभी लोगों का समर्थन चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे, तो इंशाअल्लाह, हम अपनी योजना को लागू कर पाएंगे।”

ये भी पढ़ें:हिंसा और चिंता के बीच...तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी पर पूर्व डिप्लोमेट
ये भी पढ़ें:बांग्लादेश में हीरो जैसी एंट्री वाले रहमान कैसे 17 साल पहले बेल पर भागे थे लंदन

तारिक रहमान ने यह भी कहा है कि वह एक ऐसा सुरक्षित बांगलादेश बनाना चाहते हैं जहां लोग जाति, पंथ और विश्वास के भेद के बिना शांतिपूर्ण माहौल में रह सकें। उन्होंने कहा, “हमारे देश में पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लोग हैं। मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई हैं। हम एक सुरक्षित बांगलादेश बनाना चाहते हैं, जहां हर महिला, पुरुष और बच्चा अपने घर से सुरक्षित रूप से निकल सके और सुरक्षित रूप से वापस लौट सके।”

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।