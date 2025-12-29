बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री माने जा रहे तारिक रहमान ने चुनाव के लिए भरा पर्चा, इस सीट से मैदान में

संक्षेप: इससे पहले रविवार को बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने 12 फरवरी को होने वाले चुनावों से पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान का नाम मतदाता सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी थी।

Bangladesh News: पड़ोसी देश बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच 17 साल बाद वतन लौटे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने देशवासियों को शांति स्थापित करने का भरोसा दिलवाया है। चुनावों से पहले सियासी मैदान में उनकी एंट्री सुर्खियां बटोर रही हैं। इस बीच तारिक रहमान ने सोमवार को चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बता दें कि बांग्लादेश में चुनावों के लिए 12 फरवरी को चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है।

डेली स्टार की रिपोर्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक तारिक रहमान के नामांकन पत्र पार्टी नेताओं ने सोमवार को दाखिल किए हैं। BNP अध्यक्ष के सलाहकार, अब्दस सलाम और बांग्लादेश डॉक्टर्स एसोसिएशन (DAB) के मुख्य सलाहकार फरहाद हलीम डोनर ने तारिक रहमान की ओर से नामांकन पत्र जमा किए।

रिपोर्ट के मुताबिक तारिक चुनाव में ढाका-17 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले शनिवार को, तारिक ने खुद को ढाका-17 निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत कराया था। इसके बाद BNP के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे इसी सीट से चुनाव लड़ने की अपील की थी। उनके अनुरोध के मानते हुए अब तारिक रहमान इसी सीट से चुनावी मैदान में होंगे।

क्यों बताया जा रहा अगला प्रधानमंत्री? तारिक रहमान को बांग्लादेश का भावी प्रधानमंत्री बताया जा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से BNP देश में आम चुनाव जीतने की रेस में सबसे आगे हैं। जब तक कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता, BNP की जीत की संभावना सबसे अधिक है। वहीं मौजूदा हालातों और हिंसक प्रदर्शनों के बाद यूनुस पर कई सवाल उठ रहे हैं जिसके बाद बीएनपी की दावेदारी और मजबूत हो गई है। ऐसे में फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों से पहले तारिक रहमान की वापसी अहम है।

तारिक रहमान ने दिया भरोसा वतन लौटते ही तारिक रहमान ने देशवासियों को एक शांतिपूर्ण देश बनाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास बांग्लादेश को एक समावेशी और सुरक्षित देश बनाने की योजना है। मार्टिन लूथर किंग के प्रसिद्ध “आई हैव अ ड्रीम” का उल्लेख करते हुए रहमान ने कहा था, “मेरे पास अपने देश के लोगों और अपने देश के लिए एक योजना है। यह योजना लोगों के हित में है, देश के विकास के लिए है, और देश की किस्मत बदलने के लिए है। इस योजना को लागू करने के लिए मुझे देश के सभी लोगों का समर्थन चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे, तो इंशाअल्लाह, हम अपनी योजना को लागू कर पाएंगे।”