Hindi Newsविदेश न्यूज़Blue alert issued for Typhoon Fengshen in cina 24th typhoon of the year 2025
सावधान! 80 KM की रफ्तार से आ रहा 'फेंगशेन', होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ब्लू अलर्ट

संक्षेप: Typhoon Fengshen: उत्तर व मध्य फिलीपींस में पिछले सप्ताह 'फेंगशेन' तूफान के कहर से कम से कम छह लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 22000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ व भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

Mon, 20 Oct 2025 07:36 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
चीन ने इस वर्ष के 24वें तूफान 'फेंगशेन' को लेकर ब्लू अलर्ट जारी किया है। यह तूफान अब बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। देश के दक्षिणी इलाकों के कुछ हिस्सों में जोरदार हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय मौसम केंद्र (एनएमसी) ने सूचना दी कि रविवार शाम 5 बजे तक यह तूफान फिलीपींस के लूजोन द्वीप के पश्चिमी तट के ऊपर मंडरा रहा था, जहां इसके केंद्र के आसपास हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी थी। 'फेंगशेन' को उष्णकटिबंधीय तूफान का दर्जा दिया गया है, जिसमें अधिकतम लगातार हवाएं 23 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रही हैं। इसका प्रभाव क्षेत्र केंद्र से 220 से 280 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह तूफान 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और धीरे-धीरे एक गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान या पूर्ण टाइफून में परिवर्तित हो सकता है, जहां हवाओं की गति 30-35 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार तक ठंडी हवाओं के असर से तूफान दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ेगा, जो वियतनाम के मध्य तट की ओर अग्रसर होगा और तट से टकराते समय कमजोर पड़ जाएगा। अगले तीन दिनों में 'फेंगशेन' पूर्वी व उत्तरी ताइवान, फुजियान व ग्वांगडोंग प्रांतों के तटीय इलाकों, हैनान द्वीप तथा दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में भारी वर्षा और तेज हवाएं लाएगा। केंद्र ने चेतावनी दी है कि सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक उत्तरी ताइवान में मूसलाधार बारिश का दौर चलेगा, जहां कुछ स्थानों पर 100-200 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज हो सकती है। इसी दौरान, एक ठंडी लहर मध्य व पूर्वी चीन को प्रभावित करेगी, जिससे इन क्षेत्रों के अलावा गुइझोउ व युन्नान प्रांतों के कुछ भागों में तापमान 4-6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क सकता है। कुछ जगहों पर यह गिरावट 8 डिग्री तक हो सकती है, जबकि '0 डिग्री सेल्सियस' की सीमा मध्य-उत्तरी चीन की ओर खिसक सकती है।

मौसम केंद्र ने स्पष्ट किया कि शीत लहर और 'फेंगशेन' के मिलित प्रभाव से सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक दक्षिणी पूर्वी चीन सागर, ताइवान जलडमरूमध्य तथा उत्तरी व मध्य दक्षिण चीन सागर में 28.4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वाली हवाएं चलेंगी, जिसमें 36.9 मीटर प्रति सेकंड तक के झोंके शामिल हो सकते हैं। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। गौरतलब है कि चीन की चार-स्तरीय कलर कोडित चेतावनी प्रणाली में रेड सबसे गंभीर, उसके बाद ऑरेंज, येलो और ब्लू अलर्ट आता है।

फिलीपींस में अब तक 6 मौतें

उत्तर व मध्य फिलीपींस में पिछले सप्ताह 'फेंगशेन' तूफान के कहर से कम से कम छह लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 22000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ व भूस्खलन के खतरे वाले इलाकों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक, रविवार रात देर तक 'फेंगशेन' लूजोन से दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ा, जिस दौरान इलाके में 65-80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं रहीं। सरकारी आपदा प्रबंधन एजेंसी ने छह मौतों की पुष्टि की है। मध्य कैपिज प्रांत के रोक्सास शहर में शनिवार को ऊंचे ज्वार से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई।

एजेंसी के अनुसार, रोक्सास में बाढ़ के पानी में बहकर एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि पूर्वी क्यूजोन प्रांत के पिटोगो कस्बे में रविवार रात एक झोपड़ी पर पेड़ गिरने से दो बच्चों समेत पांच लोगों की जान चली गई। तूफान से करीब 14000 लोग बेघर हो चुके हैं। एजेंसी ने बताया कि 'फेंगशेन' दक्षिण चीन सागर के रास्ते वियतनाम की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

International News

