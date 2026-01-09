मुंह से खून उगलते हुए ईरानी महिला का प्रदर्शन, गुस्से में नारेबाजी; कहा-47 साल से मर चुकी हूं

Hindustan Hindi News
ईरान में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन में एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है। रात के वक्त हो रहे प्रदर्शन के वीडियो में महिला के मुंह से खून बहता नजर आ रहा है।

Jan 09, 2026 05:51 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
ईरान में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन में एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है। रात के वक्त हो रहे प्रदर्शन के वीडियो में महिला के मुंह से खून बहता नजर आ रहा है। इसके अलावा महिला तेहरान की गलियों में मार्च करते हुए सरकार विरोधी नारे लगा रही है। महिला कह रही है कि मैं डरती नहीं हूं। लेकिन मैं पिछले 47 साल से मृत हालत में हूं। वीडियो में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि महिला के मुंह से वास्तव में खून आ रहा है या उसने किसी रंग मिले पानी का इस्तेमाल किया है।

तंग आ चुकी हूं
एक्स पर इस क्लिप को शेयर करते हुए, ईरानी-अमेरिकी पत्रकार और कार्यकर्ता मसिह अलीनेजाद ने लिखा कि मुझे डर नहीं है। मैं 47 साल से मर चुकी हूं। उन्होंने लिखा कि यह ईरान में एक महिला की आवाज है जो इस्लामी शासन से तंग आ चुकी है। महिला ने आगे कहा कि 47 साल पहले, इस्लामिक शासन ने हमारे अधिकार छीन लिए और एक राष्ट्र को बंधक बना दिया। आज लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वे उठ खड़े हुए हैं। ईरान उठ रहा है।

47 साल से इस्लामिक शासन
गौरतलब है कि ईरान में 47 साल पहले सन 1979 में इस्लामिक क्रांति के साथ इस्लामिक शासन की शुरुआत हुई थी। इस दौरान पश्चिम-समर्थक शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को हटाकर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक शिया इस्लामी धर्मतंत्रीय शासन स्थापित किया गया। वर्तमान ईरानी सर्वोच्च नेता, सैयद अली हुसैनी खामेनई, इस्लामी गणराज्य के संस्थापक आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के पोते हैं।

कैसे हुई प्रदर्शन की शुरुआत
बता दें कि ईरान के निर्वासित युवराज द्वारा प्रदर्शनों के आह्वान के बाद ईरानी प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार सुबह सड़कों पर नारे लगाते हुए मार्च किया। हालांकि ईरान सरकार ने देश में इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन सेवाएं बंद कर दी हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि राजधानी तेहरान और अन्य क्षेत्रों की सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है और प्रदर्शनकारी अलाव जलाकर ईरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।


क्या बोले खामेनेई
ईरानी सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को इन प्रदर्शनों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल के ‘आतंकवादी एजेंटों ने आग लगाई और हिंसा भड़काई। उसने यह भी कहा कि कुछ लोग हताहत हुए हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई (86) ने सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक संक्षिप्त संबोधन में संकेत दिया कि अधिकारी प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, वहीं लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे।

