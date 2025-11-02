चलती ट्रेन में खूनी हमला, कई यात्रियों को चाकू से गोद डाला; दो संदिग्ध गिरफ्तार

संक्षेप: पूर्वी इंग्लैंड के हंटिंगडन रेलवे स्टेशन पर हमलावरों ने यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

पूर्वी इंग्लैंड के कैंब्रिजशायर में एक ट्रेन में चाकूबाजी की वजह से तहलका मच गया। यहां कुछ बदमाश ट्रेन में चढ़ गए और लोगों को बिना वजह ही चाकू से गोदने लगे। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अफरा-तफरी और खतरे को केखते हुए उस इलाके की रेल सेवा को निलंबित किया गया है।

ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने पुष्टि की है कि हनटिंगडन इलाके में ट्रेन में य हमला हुआ है। कैंब्रिजशायर पुलिस के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। यह नहीं बताया गया है कि घायलों की स्थिति क्या है। वहीं हंटिंगटडन स्टेशन पर सेना को तैनात कर दिया गया।

लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस रूट पर सफर ना करें। अभी यह नहीं बताया गया है कि आरोपियों ने चलती ट्रेन में इस तरह से लोगों पर हमला क्यों किया। जानकारी के मुताबिक शाम को 7 बजे के करीब यह हमला किया गया था।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने घटना की कड़ी निंदा की है और इसे भयावह बताया है। उन्होंने कहा कि वह सभी पीड़ितों के साथ हैं और प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रहा है। यूके की गृह सचिव शबाना महमूद ने कहा कि दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और जांच पूरी होने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है इसलिए पहले से अटकलें ना लगाएं।