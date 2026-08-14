जश्न-ए-आजादी के दिन पाकिस्तान में खून-खराबा, बलूचिस्तान के गृह मंत्री के काफिले पर हमला
जियाउल्लाह लांगो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और मार्च में शपथ ग्रहण के बाद से प्रांत के गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं। इस क्षेत्र में मंत्रियों और सुरक्षा बलों के काफिलों पर पहले भी अलगाववादी और उग्रवादी समूहों द्वारा हमले होते रहे हैं।
पाकिस्तान आज जश्न-ए-आजादी मना रहा है। ठीक इसी दिन बलूचिस्तान प्रांत के गृह मंत्री मीर जियाउल्लाह लांगो के काफिले पर शुक्रवार को मस्तूंग जिले के खद कोचा इलाके में अज्ञात हमलावरों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई। इस घटना में तीन पुलिसकर्मियों सहित कुल छह लोग गोली लगने से घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि बलूचिस्तान के गृह मंत्री इस जानलेवा हमले में बाल-बाल बच गए और पूरी तरह सुरक्षित हैं।
पाकिस्तान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बलूचिस्तान अवामी पार्टी (BAP) के नेता और गृह मंत्री लांगो कलात से क्वेटा की यात्रा कर रहे थे। जब उनका काफिला मस्तूंग जिले के खद कूचा क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उनके काफिले को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। नवाब रायसानी मेमोरियल अस्पताल की डॉक्टर सना ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना के बाद छह घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है।
घायलों में पुलिस के 3 जवान
भर्ती कराए गए घायलों में से दो की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। दो घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए क्वेटा रेफर कर दिया गया है। घायलों में से तीन पुलिस के जवान हैं, जबकि अन्य की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है।
सर्च ऑपरेशन जारी
हमले की घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। हमलावरों की धरपकड़ और तलाश के लिए बड़े पैमाने पर संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि मीर जियाउल्लाह लांगो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और मार्च में शपथ ग्रहण के बाद से प्रांत के गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं। इस क्षेत्र में मंत्रियों और सुरक्षा बलों के काफिलों पर पहले भी अलगाववादी और उग्रवादी समूहों द्वारा हमले होते रहे हैं।
पाकिस्तान में अलग-अलग घटनाओं में 4 की मौत
आपको बता दें कि आज ही उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में अज्ञात आतंकवादियों ने चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। आतंकवादियों ने शुक्रवार तड़के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर जिले में बरंग थाने के अंतर्गत आने वाली कोही सार पुलिस जांच चौकी को निशाना बनाया। एक अन्य घटना में पंजाब प्रांत में प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के हथियारबंद लोगों ने दो अलग-अलग हमलों में तीन पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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