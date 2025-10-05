पाकिस्तान में उठी इमरान का ‘एक्स’ अकाउंट ब्लॉक करने की मांग, देश विरोधी पोस्ट का आरोप

पाकिस्तान सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ‘एक्स’ अकाउंट को देश विरोधी सामग्री पोस्ट करने के लिए ब्लॉक करने की मांग की है। एक मंत्री ने रविवार को यह जानकारी दी।

पाकिस्तान सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ‘एक्स’ अकाउंट को देश विरोधी सामग्री पोस्ट करने के लिए ब्लॉक करने की मांग की है। एक मंत्री ने रविवार को यह जानकारी दी। इस बीच, इमरान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के समर्थकों ने रविवार को लाहौर और अन्य जगहों पर अपने नेता का 73वां जन्मदिन मनाया। इमरान भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों में दो साल से अधिक समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। संघीय कानून राज्य मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने रविवार को एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि हमने राष्ट्र विरोधी, खास तौर पर सेना विरोधी ट्वीट के लिए इमरान खान के ‘एक्स’ खाते को ब्लॉक करने की मांग करते हुए कंपनी के प्रबंधन से संपर्क किया है।

मलिक ने कहा कि हमने यह पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी है कि इमरान का ‘एक्स’ अकाउंट कौन चला रहा है और उससे राष्ट्र विरोधी पोस्ट कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इसके पीछे के नेटवर्क का पता लगा लेगी। इस बीच, पीटीआई समर्थकों ने इमरान के 73वें जन्मदिन पर लाहौर में उनके जमां पार्क स्थित आवास के बाहर रैली निकाली और उनके पक्ष में नारे लगाए। जमां पार्क में इमरान के समर्थन में किसी भी रैली को रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई थी। हालांकि, रैली में शामिल लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री के आवास की ओर मार्च करने की कोशिश नहीं की। केक काटने से जुड़ा मुख्य समारोह लाहौर में आयोजित किया गया और इसमें पीटीआई नेता सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा और रेहाबा डार शामिल हुए।