Block Imran khan X account demand in Pakistan in connection with anti national posts पाकिस्तान में उठी इमरान का ‘एक्स’ अकाउंट ब्लॉक करने की मांग, देश विरोधी पोस्ट का आरोप, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Block Imran khan X account demand in Pakistan in connection with anti national posts

पाकिस्तान में उठी इमरान का ‘एक्स’ अकाउंट ब्लॉक करने की मांग, देश विरोधी पोस्ट का आरोप

पाकिस्तान सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ‘एक्स’ अकाउंट को देश विरोधी सामग्री पोस्ट करने के लिए ब्लॉक करने की मांग की है। एक मंत्री ने रविवार को यह जानकारी दी।

Deepak भाषा, इस्लामाबादSun, 5 Oct 2025 11:19 PM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तान में उठी इमरान का ‘एक्स’ अकाउंट ब्लॉक करने की मांग, देश विरोधी पोस्ट का आरोप

पाकिस्तान सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ‘एक्स’ अकाउंट को देश विरोधी सामग्री पोस्ट करने के लिए ब्लॉक करने की मांग की है। एक मंत्री ने रविवार को यह जानकारी दी। इस बीच, इमरान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के समर्थकों ने रविवार को लाहौर और अन्य जगहों पर अपने नेता का 73वां जन्मदिन मनाया। इमरान भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों में दो साल से अधिक समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। संघीय कानून राज्य मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने रविवार को एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि हमने राष्ट्र विरोधी, खास तौर पर सेना विरोधी ट्वीट के लिए इमरान खान के ‘एक्स’ खाते को ब्लॉक करने की मांग करते हुए कंपनी के प्रबंधन से संपर्क किया है।

मलिक ने कहा कि हमने यह पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी है कि इमरान का ‘एक्स’ अकाउंट कौन चला रहा है और उससे राष्ट्र विरोधी पोस्ट कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इसके पीछे के नेटवर्क का पता लगा लेगी। इस बीच, पीटीआई समर्थकों ने इमरान के 73वें जन्मदिन पर लाहौर में उनके जमां पार्क स्थित आवास के बाहर रैली निकाली और उनके पक्ष में नारे लगाए। जमां पार्क में इमरान के समर्थन में किसी भी रैली को रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई थी। हालांकि, रैली में शामिल लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री के आवास की ओर मार्च करने की कोशिश नहीं की। केक काटने से जुड़ा मुख्य समारोह लाहौर में आयोजित किया गया और इसमें पीटीआई नेता सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा और रेहाबा डार शामिल हुए।

पार्टी नेताओं के खिलाफ मामले वापस
पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ नौ मई 2023 के दंगों के संबंध में दर्ज सभी मामले वापस ले लिए हैं। प्रांतीय गृह विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार मामलों को वापस लेने के निर्णय को खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। भ्रष्टाचार के एक मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से खान की गिरफ्तारी के बाद नौ मई को हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने जिन्ना हाउस और रावलपिंडी स्थित जनरल मुख्यालय (जीएचक्यू) सहित नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया था।

Pakistan News Imran Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।