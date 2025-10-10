Blast reported in Pakistan Khyber Pakhtunkhwa Dera Ismail Khan along with firing आधी रात को धमाके से दहला पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले में 3 की मौत, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Blast reported in Pakistan Khyber Pakhtunkhwa Dera Ismail Khan along with firing

आधी रात को धमाके से दहला पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले में 3 की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में देर रात धमाकों की आवाज सुनी गई है। जानकारी के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में एक आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें तीन आतंकी मारे गए हैं।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 11:10 PM
share Share
Follow Us on
आधी रात को धमाके से दहला पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले में 3 की मौत

पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका धमाकों से दहल गया है। प्रांत के डेरा इस्माइल खान में शुक्रवार रात भीषण विस्फोट के बाद TTP के 3 आतंकियों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने इस बार की जानकारी दी है। स्थानीय पुलिस ने पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन को बताया कि डेरा इस्माइल खान में एक आत्मघाती विस्फोट हुआ है। वहीं दो आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की भी सूचना मिली है।

डीआई खान पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी याकूब खान ने कहा, "विस्फोट के बाद गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अब तक एक आत्मघाती हमलावर और दो आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन जारी है।"

Pakistan Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।