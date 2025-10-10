आधी रात को धमाके से दहला पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले में 3 की मौत

पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका धमाकों से दहल गया है। प्रांत के डेरा इस्माइल खान में शुक्रवार रात भीषण विस्फोट के बाद TTP के 3 आतंकियों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने इस बार की जानकारी दी है। स्थानीय पुलिस ने पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन को बताया कि डेरा इस्माइल खान में एक आत्मघाती विस्फोट हुआ है। वहीं दो आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की भी सूचना मिली है।