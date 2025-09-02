Black Dahlia case Elizabeth short murder body of actress found in two pieces 2 टुकड़ों में था एक्ट्रेस का नग्न शव, पर खून का धब्बा नहीं? FBI से नहीं सुलझा केस, International Hindi News - Hindustan
Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 04:17 PM
15 जनवरी 1947, लॉस एंजिलिस। सड़क पर बच्चे को घुमाने निकली एक महिला को एक लाश दिखी। पहली बार देखने पर लगा कि यह कपड़ों की दुकान पर रखा जाने वाला पुतला है, लेकिन जब उसे ध्यान से देखा गया तो वह एक युवती की लाश थी, जिसे बड़े ही सटीक ढंग से 2 टुकड़ों में काटा गया था। बाद में जांच में सामने आया कि लाश तब 22 साल की रहीं अभिनेत्री एलिजाबेथ शॉर्ट उर्फ ब्लैक डालिया की थी। खास बात है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस मामले को सुलझा नहीं सका है।

कौन थी एलिजाबेथ शॉर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शॉर्ट का जन्म 29 जुलाई 1924 में हुआ था। वह बॉस्टन में पली बढ़ीं और उनकी 4 बहनें थीं। 1929 में स्टॉक मार्केट में पूरी जमा पूंजी मिटा देने के बाद से ही उनके पिता गायब हो गए थे। माना जाता था कि उन्होंने खुद की जान ले ली थी। हालांकि, एक और खबर यह भी है कि साल 1942 में शॉर्ट की मां को उनके पति का एक पत्र मिला। शॉर्ट के पिता ने उनकी मां को गुमराह किया था और कैलिफॉर्निया में रह रहे थे। इसके बाद वह कुछ समय तक अपने पिता के साथ भी रहीं।

दो टुकड़ों में मिली लाश, ऐसे रखा जैसे कोई पुतला हो

FBI के अनुसार, शॉर्ट का दो टुकड़ों में कटा हुआ नग्न शरीर मिला था। खास बात है कि शव को बेहद बारीकी से काटा गया था। साथ ही पुलिस को आसपास खून का एक धब्बा भी नहीं मिला। शव को सड़क के किनारे इस तरह से रखा गया था कि वह कोई पुतला हो। खून ना मिलने के कारण एक और थ्योरी यह सामने आई कि शॉर्ट की हत्या कहीं और की गई है और लाश को यहां रख दिया गया है।

कई पुरुषों से संबंध?

इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उम्र बढ़ने के साथ ही शॉर्ट सामाजिक रूप से काफी एक्टिव हो गई थीं और वह कई पुरुषों को डेट कर रही थीं। बाद में पुलिस को उनकी किताब में 75 पुरुषों के नाम भी मिले। पूर्व पुलिस अधिकारी विंस कार्टर, शॉर्ट पर किताब लिखने वालीं ब्रेंडा हॉन को बताते हैं, 'ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास काम है। उसके पास कोई पैसा नहीं था और अचानक से पैसा आने लगा।' उन्होंने कहा, ‘उसके रूममेट, बारटेंडर और होटल के क्लर्क एक ही कहानी बताते हैं कि शॉर्ट बहुत ही गोपनीय ढंग से रहती थी।’

चलती रही जांच पर कभी नहीं मिला हत्यारा

शुरुआत में इस केस की जांच लॉस एंजिलिस पुलिस ने की, लेकिन बाद में इसे एफबीआई को सौंपा गया। खास बात है कि शव को इतनी सफाई से काटा गया था कि पुलिस का शक मेडिकल स्कूल के छात्रों पर भी गया। इस संबंध में अधिकारियों को छात्रों से भी पूछताछ करने के लिए कहा गया था। जांच के दौरान पुलिस को कई तरह की लीड मिली, लेकिन वह हत्यारे तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस ने 100 से ज्यादा पुरुषों से पूछताछ की थी, लेकिन किसी पर भी आरोप तय नहीं हो सके।

पुलिस अधिकारी अपने ही पिता पर करने लगा शक

जांच में शामिल स्टीव होडल नाम के एक डिटेक्टिव को लगा कि उन्होंने केस सॉल्व कर लिया है। खास बात है कि उन्हें अपने ही पिता जॉर्ज होडल पर शक था। जॉर्ज स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। अफवाहें हैं कि जॉर्ज और शॉर्ट का अफेयर भी चल रहा था। उन्हें अपनी ही बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में 1949 में गिरफ्तार किया गया और बाद में वह शॉर्ट केस में भी मुख्य संदिग्ध बने। हालांकि, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन केस नहीं सुलझ पाने के चलते वह संदिग्धों की सूची में रहे।

स्टीव को फोन टेपिंग, एक फोटोग्राफ समेत अपने पिता से जुड़े कई सबूत मिले, लेकिन यह कभी भी साबित नहीं हो सका। फिलहाल, यह केस FBI की फाइलों में दफन हो चुका है।

Crime News

