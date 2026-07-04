BLA ने बलूचिस्तान में मचाया कोहराम, आत्मघाती हमले में पाकिस्तान के 30 से अधिक सैनिकों को मार डाला

रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला शुक्रवार शाम को हुआ। बीएलए ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि इस ऑपरेशन को उनके संगठन की सबसे खतरनाक और विशिष्ट विंग मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया।

पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान के ग्वादर जिले से एक बड़े और भीषण हमले की खबर सामने आई है। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ग्वादर के जीवामी स्थित पनवान इलाके में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के एक बड़े कैंप पर आत्मघाती और अत्याधुनिक हथियारों से लैस फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली है। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, संगठन ने दावा किया है कि इस भीषण हमले में 30 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला शुक्रवार शाम को हुआ। बीएलए ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि इस ऑपरेशन को उनके संगठन की सबसे खतरनाक और विशिष्ट विंग मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया। संगठन के अनुसार, अताउल्ला बलूच उर्फ ​​अजमल नाम के एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे एक माजदा ट्रक को कोस्ट गार्ड के भारी सुरक्षा वाले कैंप के भीतर घुसा दिया। स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:32 बजे हुए इस आत्मघाती हमले से एक बेहद शक्तिशाली धमाका हुआ।

बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलूच ने एक आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया, "इस शक्तिशाली विस्फोट के कारण कोस्ट गार्ड का यह मजबूत कैंप पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है।" हमले की पुष्टि और प्रचार के लिए बीएलए के मीडिया विंग हक्कल ने एक 4 सेकंड का वीडियो भी जारी किया है। इस फुटेज में कथित तौर पर विस्फोटकों से भरे ट्रक को कैंप के भीतर प्रवेश करते हुए और उसके तुरंत बाद हुए भीषण विस्फोट को दिखाया गया है। संगठन का दावा है कि बाद के दृश्यों में सैन्य कैंप का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह नजर आ रहा है।

फतेह स्क्वाड का चौतरफा जमीनी हमला आत्मघाती ट्रक बम धमाके से फैली तबाही और अफरा-तफरी के तुरंत बाद बीएलए के एक और हमलावर दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया। बीएलए के बयान के मुताबिक, इस आत्मघाती हमले के तुरंत बाद उनके संगठन की अग्रिम इकाई फतेह स्क्वाड ने बेहद संगठित और तेजी से आगे बढ़ते हुए चारों तरफ से तबाह हो चुके कैंप पर धावा बोल दिया।

संगठन ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने धमाके के बाद मलबे से निकले और जीवित बचे कोस्ट गार्ड के जवानों को आमने-सामने की जंग में घेर लिया। बीएलए के प्रवक्ता ने कहा, "इस जमीनी कार्रवाई के दौरान 30 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को मार गिराया गया है। घायल जवानों की अत्यंत नाजुक स्थिति और मलबे के नीचे दबे कर्मियों को देखते हुए मरने वालों की संख्या में और अधिक वृद्धि होने की पूरी संभावना है।" अलगाववादी संगठन ने यह भी कहा है कि वे जल्द ही अपने आधिकारिक चैनलों के माध्यम से इस पूरे हमले का एक विस्तृत विवरण और फुटेज जारी करेंगे।

पाकिस्तान की ओर से अभी पुष्टि का इंतजार इस भीषण दावे के बीच प्रतिबंधित संगठन ने साफ किया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ उसका यह सशस्त्र अभियान उसी तीव्रता के साथ जारी रहेगा, जब तक कि वह बलूचिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता।