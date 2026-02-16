Hindustan Hindi News
बलूच विद्रोहियों ने कैद किए पाकिस्तान के सैनिक, शहबाज सरकार को दिया 7 दिन का वक्त

Feb 16, 2026 01:28 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तान की सरकार को अल्टिमेट दिया है कि अगर सात दिनों के अंदर कैदियों की बदली नहीं की गई तो वे कैद किए गए सभी सात जवानों की हत्या कर देंगे। बीएलए ने वीडियो संदेश जारी कर शहबाज सरकार को चेतावनी दी है।

पाकिस्तानी सरकार के दोहरे रवैये और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के खिलाफ अलगाववादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने शहबाज शरीफ की सरकार को सात दिन का अल्टिमेटम दिया है। बीएलए ने दावा किया है पाकिस्तानी सुरक्षाबलों के कम से कम सात जवान उनके कब्जे में हैं। अगर एक सप्ताह के अंदर इनकों लेकर बातचीत नहीं की गई और बलोच नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो कैद किए गए जवानो को मार दिया जाएगा।

बीएलए के मीडिया विंग हक्काल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अब सरकार के पास केवल छह दिनों का समय बचा है। हक्काल ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि सरकार की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बीएलए का कहा है कि ऑपरेशन हेरोफ के दूसरे चरण के तहत इन जवानों को पकड़ा गया है। ये सभी पाकिस्तान के जवान हैं और अलग-अलग कामों से भेजे गए थे।

ये भी पढ़ें:UNSC की रिपोर्ट में जैश का नाम आते ही भड़का पाक, बलूचिस्तान पर चीन को भी झटका

बीएलए ने कहा कि 10 लोगों को रिहा कर दिया गया है क्योंकि उनका लिंक एथनिक बलोच ग्रुप या फिर स्थानीय पुलिस से था। बीएलए ने कहा कि जमीनी वास्तविकता के आधार पर बलूचों की पहचान और उनके हितों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की सरकार को इस मामले में गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए।

