उड़ते विमान की निकल गई खिड़की, आसमान में लटक गया पैसेंजर; फिर कैसे बची जान?
उड़ते हुए विमान की खिड़की अचानक गिर जाए। इसके बाद पैसेंजर का सिर और कंधा बाहर निकल जाए तो आप क्या कहेंगे? यह हादसा हुआ है ग्रीस से जर्मनी जा रहे एक विमान के साथ। यह तो अच्छा था कि यात्री ने सीट बेल्ट लगा रखी थी।
उड़ते हुए विमान की खिड़की अचानक गिर जाए। इसके बाद पैसेंजर का सिर और कंधा बाहर निकल जाए तो आप क्या कहेंगे? यह हादसा हुआ है ग्रीस से जर्मनी जा रहे एक विमान के साथ। यह तो अच्छा था कि यात्री ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, अन्यथा वह पूरी तरह से बाहर ही गिर जाता। इसके बाद दूसरे यात्रियों ने उसे खींचकर विमान के अंदर किया। विमान में सवार अन्य यात्री इस घटना से जहां सहमे हुए हैं, वहीं हैरान भी हैं। विमान कंपनी ने यात्रियों को भेजने के लिए दूसरे विमान का इंतजाम किया। इसके अलावा मामले में जांच भी की जा रही है।
सर्बिया का टूरिस्ट
जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुआ यात्री सर्बिया का एक पर्यटक था। वह ग्रीस के थेसालॉनिकी से जर्मनी के मेम्मिनजेन जा रहा था। हादसे में थोड़ा सा झुलस गया है। इसके अलावा उसकी हालत पूरी तरह से ठीक बताई जा रही है।
विमान में सवार यात्रियों ने इस घटना का अनुभव साझा किया है। इसके मुताबिक अचानक से टायर फटने जैसी आवाज आई। इसी दौरान चीखने की भी आवाजें आने लगीं। यात्रियों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि हादसे के शिकार यात्री का सिर और कंधा बाहर निकला हुआ है।
महिला ने क्या बताया
विमान में सवार एक महिला ने बताया कि हममें से तमाम लोग नींद में थे। अचानक से आवाज हुई और एक पल के लिए मुझे लगा कि किसी ने इमरजेंसी गेट खोल दिया है। उन्होंने बताया कि विमान के अंदर तेज बदबू फैलने लगी। तभी हमने उस शख्स की हालत देखी। यह तो अच्छा हुआ कि उसने सीट बेल्ट नहीं निकाली थी। इसके बाद आनन-फानन में आसपास के यात्री उसे अंदर खींचने लगे। ग्रीक मीडिया ने हादसे की असली वजह से पर्दा उठाया है। इसके मुताबिक इंजन के विमान से एक टुकड़ा टूटकर खिड़की पर लगा। इसके चलते खिड़की निकल गई।
एयरलाइंस ने क्या बताया
एयरलाइंस कंपनी रेयानएयर ने भी घटना को लेकर बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हादसे के तुरंत बाद विमान वापस थेसालॉनिकी बुला लिया गया। यहां पर विमान की सुरक्षित ढंग से लैंडिंग हुई। इसके बाद यात्री टर्मिनल में वापस लौट गए। बाद में इन यात्रियों के लिए एक दूसरे विमान का इंतजाम किया गया। इस विमान में सवार होकर सभी यात्री फिर से अपने गंतव्य को रवाना हुए। अभी इस पूरे हादसे की जांच चल रही है कि इंजन में आखिर क्या गड़बड़ हुई जिसकी वजह से ऐसा हुआ।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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