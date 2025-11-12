Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Billionaire Barry Sternlicht warned that New York City could turn into Mumbai under Johran Mamdani
ऐसे तो न्यूयॉर्क मुंबई बन जाएगा… ममदानी की नीतियों पर भड़के अमेरिकी अरबपति, क्यों कही ऐसी बात?

ऐसे तो न्यूयॉर्क मुंबई बन जाएगा… ममदानी की नीतियों पर भड़के अमेरिकी अरबपति, क्यों कही ऐसी बात?

संक्षेप: भारतीय मूल के जोहरान ममदानी हाल ही में अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं। वह इस चुनाव को जीतने वाले पहले मुस्लिम शख्स भी हैं। ममदानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के मुखर विरोधी रहे हैं।

Wed, 12 Nov 2025 02:04 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर पद का चुनाव जीतकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने न्यूयार्क में इस चुनाव को जीतकर इतिहास रच दिया है जिसके बाद वे 1 जनवरी को पदभार संभालेंगे। इस बीच अमेरिका के एक मशहूर अरबपति ने ममदानी और उनकी नीतियों की जमकर आलोचना की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियल एस्टेट निवेशक बैरी स्टर्नलिच ने चेतावनी दी है कि जोहरान ममदानी के नेतृत्व में न्यूयॉर्क शहर मुंबई में बदल सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि बैरी स्टर्नलिच एक अमेरिकी निवेशक और रियल एस्टेट डेवलपर हैं, जो स्टारवुड कैपिटल ग्रुप के सह-संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ हैं। उन्होंने स्टारवुड होटल्स एंड रिसॉर्ट्स की स्थापना की है और डब्ल्यू होटल्स और 1 होटल्स जैसे लक्जरी होटल ब्रांड बनाए हैं। स्टर्नलिच ने हाल ही में सीएनबीसी के साथ बातचीत में कहा कि ममदानी की जीत के बाद उनकी कंपनी न्यूयॉर्क से बाजार जाने विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि व्यापार-विरोधी नीतियों के कारण अन्य कंपनियां भी अपना परिचालन शहर से बाहर स्थानांतरित कर सकती हैं।

बैरी स्टर्नलिच ने एक बयान में कहा "न्यूयॉर्क में 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा की हर परियोजना को यूनियन के साथ समझौता करना पड़ता है और यह बेहद महंगा है। इससे शहर में हाउसिंग बेहद महंगे हो जाते हैं। वहीं दूसरे डेवलपर्स ने यूनियनों के साथ सौदे करने की कोशिश की है, लेकिन न्यूयॉर्क पर उनका ही राज है। यही एक प्रमुख कारण है कि यहां घर इतने महंगे हैं।

ये भी पढ़ें:ममदानी के बाद सुर्खियों में एक और भारतीय, US में इस पोस्ट के लिए तगड़ा दावेदार
ये भी पढ़ें:ममदानी को हटाने की तैयारी? ट्रंप की सहयोगी ने कर दिया बड़ा ऐलान, क्या है प्लान

आगे बैरी ने ममदानी पर निशाना साधते हुए कहा, “और फिर अति वामपंथी लोग सचमुच भड़क जाते हैं और कहते हैं कि किरायेदारों को भुगतान नहीं करना है। अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए किसी को पता चलता है कि पड़ोसी भुगतान नहीं कर रहा है, तो वे भी भुगतान नहीं करते हैं और फिर तीसरा शख्स भी भुगतान नहीं करता है। ऐसे में न्यूयॉर्क शहर मुंबई में बदल जाएगा।"

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
America

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।