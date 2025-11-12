ऐसे तो न्यूयॉर्क मुंबई बन जाएगा… ममदानी की नीतियों पर भड़के अमेरिकी अरबपति, क्यों कही ऐसी बात?

संक्षेप: भारतीय मूल के जोहरान ममदानी हाल ही में अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं। वह इस चुनाव को जीतने वाले पहले मुस्लिम शख्स भी हैं। ममदानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के मुखर विरोधी रहे हैं।

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर पद का चुनाव जीतकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने न्यूयार्क में इस चुनाव को जीतकर इतिहास रच दिया है जिसके बाद वे 1 जनवरी को पदभार संभालेंगे। इस बीच अमेरिका के एक मशहूर अरबपति ने ममदानी और उनकी नीतियों की जमकर आलोचना की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियल एस्टेट निवेशक बैरी स्टर्नलिच ने चेतावनी दी है कि जोहरान ममदानी के नेतृत्व में न्यूयॉर्क शहर मुंबई में बदल सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि बैरी स्टर्नलिच एक अमेरिकी निवेशक और रियल एस्टेट डेवलपर हैं, जो स्टारवुड कैपिटल ग्रुप के सह-संस्थापक, अध्यक्ष और सीईओ हैं। उन्होंने स्टारवुड होटल्स एंड रिसॉर्ट्स की स्थापना की है और डब्ल्यू होटल्स और 1 होटल्स जैसे लक्जरी होटल ब्रांड बनाए हैं। स्टर्नलिच ने हाल ही में सीएनबीसी के साथ बातचीत में कहा कि ममदानी की जीत के बाद उनकी कंपनी न्यूयॉर्क से बाजार जाने विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि व्यापार-विरोधी नीतियों के कारण अन्य कंपनियां भी अपना परिचालन शहर से बाहर स्थानांतरित कर सकती हैं।

बैरी स्टर्नलिच ने एक बयान में कहा "न्यूयॉर्क में 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा की हर परियोजना को यूनियन के साथ समझौता करना पड़ता है और यह बेहद महंगा है। इससे शहर में हाउसिंग बेहद महंगे हो जाते हैं। वहीं दूसरे डेवलपर्स ने यूनियनों के साथ सौदे करने की कोशिश की है, लेकिन न्यूयॉर्क पर उनका ही राज है। यही एक प्रमुख कारण है कि यहां घर इतने महंगे हैं।