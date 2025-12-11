Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Bill introduced in US Congress to withdraw United States from NATO
अमेरिका को NATO से निकालो, US कांग्रेस में पेश हुआ बिल; सांसद बोले- ट्रिलियन डॉलर हो रहे बर्बाद

संक्षेप:

अगर यह बिल पास होता है, तो अमेरिकी सरकार को औपचारिक रूप से NATO को सूचित करना होगा कि वह संगठन से अलग हो रहा है। साथ ही, अमेरिका से NATO को दिया जाने वाला पैसा भी रोक दिया जाएगा।

Dec 11, 2025 11:00 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच जारी असहमतियों के दौर के बीच अमेरिका की संसद में एक अहम बिल पेश किया गया है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद ने हाल ही में एक विधेयक पेश कर अमेरिका को NATO से बाहर करने की मांग की कर दी है। सांसद ने इस बिल को पेश करते हुए कहा है कि यह सैन्य गठबंधन अब भी कोल्ड वॉर की मानसिकता से गुजर रहा है और इससे अमेरिकी टैक्सपेयर्स के ट्रिलियन डॉलर बर्बाद हो रहे हैं।

आरटी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंटकी के सांसद थॉमस मैसी ने बीते मंगलवार को यह बिल कांग्रेस में पेश किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि NATO उस वक्त बनाया गया था, जब सोवियत यूनियन मौजूद था, लेकिन अब वह खतरा खत्म हो चुका है।

मैसी ने कहा, “अमेरिका को NATO से बाहर निकलना चाहिए और उस पैसे को अपने देश की सुरक्षा पर लगाना चाहिए, ना कि सोशलिस्ट देशों पर। NATO की वजह से अमेरिकी टैक्सपेयर्स के ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए हैं और इससे अमेरिका के वैश्विक जंगों में उलझने का भी जोखिम बना रहता है।” सांसद ने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा कवच नहीं बन सकता, खासकर तब जब अमीर देश अपनी खुद की रक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते।”

जानकारी के मुताबिक अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है, तो अमेरिकी सरकार को औपचारिक रूप से NATO को सूचित करना होगा कि वह सदस्यता खत्म कर रही है। साथ ही, अमेरिका से NATO के बजट में जाने वाला पैसा भी रोक दिया जाएगा।

पहले भी उठी है मांग

इससे पहले रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने भी पिछले साल इस तरह की साल उठाई थी। माइक ली ने कहा था कि NATO में बने रहना अब अमेरिका की रणनीतिक जरूरतों से मेल नहीं खाता।वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके कई रिपब्लिकन सहयोगी लंबे समय से NATO पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका इस गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है।

