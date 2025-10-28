दुनिया का तापमान बढ़ने से बड़ा खतरा क्या है, अरबों खर्च करने के बाद बिल गेट्स ने क्या बताया

संक्षेप: उनका कहना है कि तापमान के बढ़ने को लेकर जो भय पैदा किया जा रहा है, वह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। आज भी इस बात की जरूरत अधिक है कि गरीब मुल्कों की बड़ी आबादी के जीने के तरीके में बदलाव लाया जाए। उन्हें मूलभूत सुविधाओं किल्लत से बाहर निकाला जाए।

दुनिया के टॉप रईसों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने दिलचस्प बात कही है। उनका कहना है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग से मानव जीवन पर किसी तरह का खतरा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के अध्ययन पर अरबों डॉलर की पूंजी खर्च करने वाले बिल गेट्स की राय अब अलग दिखती है। उनका कहना है कि तापमान के बढ़ने को लेकर जो भय पैदा किया जा रहा है, वह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। आज भी इस बात की जरूरत अधिक है कि गरीब मुल्कों की बड़ी आबादी के जीने के तरीके में बदलाव लाया जाए। उन्हें मूलभूत सुविधाओं किल्लत से बाहर निकाला जाए।

मंगलवार को जारी एक डिटेल मेमोरेंडम में बिल गिट्स ने अपनी राय में बदलाव की यह बात कही है। गेट्स ने कहा कि बहुत से लोग तापमान बढ़ने के प्रभावों का वर्णन करते समय जो अतिशयोक्तिपूर्ण भय पैदा करते हैं, उसे अब कम करने की आवश्यकता है। इसके बजाय हमें गरीब लोगों को संकट से निकालने पर फोकस बढ़ाना चाहिए। उन्होंने लिखा, 'यह सही है कि जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम होंगे और खासतौर पर गरीब देशों पर इसकी ज्यादा मार पड़ेगी। लेकिन यह मानवता के अंत का कारण नहीं बनेगा। लोग आने वाले भविष्य में पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में जीने और समृद्ध होने में सक्षम रहेंगे।'