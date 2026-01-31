रशियन लड़कियों से संबंध बनाने पर बिल गेट्स को हो गया था गुप्त रोग, एपस्टीन फाइल्स में दावा

संक्षेप: एक ईमेल में एपस्टीन ने बोरिस निकोलिक (गेट्स के सलाहकार) के नाम से इस्तीफे जैसा ड्राफ्ट लिखा, जिसमें कहा गया कि उन्होंने गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ संबंध के नतीजों से निपटने के लिए दवाएं दिलाईं और उनकी अवैध मुलाकातों में मदद की।

जेफरी एपस्टीन की नई फाइलों में बिल गेट्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन से जुड़ी तीन मिलियन से अधिक पेजों, 2 हजार से ज्यादा वीडियो और 1.8 लाख तस्वीरों वाली फाइलें जारी कीं। इनमें 2013 के कुछ ईमेल शामिल हैं, जो एपस्टीन ने खुद को लिखे थे। इन ड्राफ्ट ईमेल में एपस्टीन का दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने रूसी लड़कियों के साथ संबंध बनाए, जिससे उन्हें सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज (STD) हो गया। एपस्टीन ने आरोप लगाया कि गेट्स ने एंटीबायोटिक्स मांगे ताकि वे अपनी तत्कालीन पत्नी मेलिंडा गेट्स को चुपके से दे सकें।

एक ईमेल में एपस्टीन ने बोरिस निकोलिक (गेट्स के सलाहकार) के नाम से इस्तीफे जैसा ड्राफ्ट लिखा, जिसमें कहा गया कि उन्होंने गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ संबंध के नतीजों से निपटने के लिए दवाएं दिलाईं और उनकी अवैध मुलाकातों में मदद की। एपस्टीन ने गेट्स पर ईमेल डिलीट करने की कोशिश करने और उनके रिश्ते खत्म होने पर नाराजगी जताई। ध्यान रहे कि ये दावे पूरी तरह असत्यापित हैं और एपस्टीन के खुद लिखे नोट्स पर आधारित हैं। इनमें कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है कि गेट्स ने ऐसा कोई अनुरोध किया या ये घटनाएं हुईं।

आरोपों पर बिल गेट्स ने क्या कहा

बिल गेट्स ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनके प्रवक्ता ने डेली मेल को बताया, 'ये दावे पूरी तरह निराधार और झूठे हैं। ये दस्तावेज सिर्फ एपस्टीन की नाराजगी दिखाते हैं कि गेट्स से उनका रिश्ता खत्म हो गया और वह उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा था।' गेट्स ने पहले भी एपस्टीन से जुड़ाव को बड़ी गलती बताया था। एपस्टीन ने 2019 में जेल में सुसाइड कर ली, जब वह सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों का सामना कर रहे थे।