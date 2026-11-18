पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अपनी ही शहबाज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने जेल में बंद पूर्व पाक पीएम इमरान खान को रिहा करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्रियों को जेल भेजे जाने पर भी सवाल उठाया।

पाकिस्तान में इस वक्त बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। अपनी ही गठबंधन सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए बिलावल ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राजनैतिक कैदी करार दिया। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार से पूछा कि आखिर कब तक सरकार इस तरह से इमरान खान को जेल में रखेगी। कभी न कभी तो इन्हें छोड़ना ही होगा। इतना ही नहीं भुट्टो ने पाकिस्तान में पूर्व पीएम के जेल जाने को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि आजादी के बाद से अब तक क्या पाकिस्तान का हर पीएम चोर था, जो हर कोई जेल गया है।

बता दें, पिछले लगभग तीन सालों से शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सरकार चलाने पर बिलावल भुट्टो के सुर पिछले कुछ दिनों से बदले हुए हैं। हाल में में उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ पर हमला बोलते हुए पाकिस्तान के पूरे राजनीतिक इतिहास पर निशाना साधा।

बिलावल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के जेल जाने के तरीके पर उठाए सवाल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और भुट्टो परिवार से ताल्लुक रखने वाले बिलावल ने देश के प्रधानमंत्रियों के जेल जाने के पैटर्न पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देश में इस तरीके के राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को खत्म करने चाहिए। उन्होंने कहा, "यह कितना अजीब देश है। 1947 से लेकर अब तक जो भी प्रधानमंत्री बनता है, वह जेल चला जाता है। बाद में जेल से बाहर आता है, वह प्रधानमंत्री बन जाता है।"

बिलावल ने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान का हर प्रधानमंत्री चोर था? पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या पाकिस्तान का हर प्रधानमंत्री चोर था, जो हर किसी को जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा, "कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। बाद में जेल चला जाता है। तो या तो मैं यह मान लूं कि इस देश के इतिहास में हर प्रधानमंत्री चोर रहा है। या फिर मैं यह मान लूं कि हमारे राजनैतिक इतिहास के सभी प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार रहे हैं।"

बता दें, पाकिस्तान में आजादी के बाद से लेकर अब तक रिकॉर्ड रहा है। यहां पर कोई भी सरकार अपनी पंचवर्षीय पूरी नहीं कर पाई है। हर बार किसी न किसी वजह से सरकार गिर जाती है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर के समर्थन से इस बार शहबाज शरीफ का कार्यकाल सुरक्षित तरीके से निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बिलावल के बदले सुरों ने शरीफ परिवार के लिए हालात को चिंताजनक बना दिया है।

इमरान खान के सपोर्ट में उतरे बिलावल, बोले- आखिर कब तक बदला लोगे? पीपीपी चीफ बिलावल भुट्टो इस वक्त पाकिस्तान की शहबाज सरकार में गठबंधन सहयोगी हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके सुर अब तीखे हो रहे हैं। मंगलवार को कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इमरान खान को लेकर अपनी सहानुभूति जाहिर की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भले ही वह इमरान खान के खिलाफ हों, लेकिन यह बात साफ है कि पाकिस्तान इमरान खान के बिना नहीं चल सकता। सरकार को इमरान खान और उनकी पार्टी को लेकर भरोसा कायम करना होगा। बिलावल ने कहा, "मैं उसे पसंद करूं या न करूं, लेकिन यह देश उसके बिना नहीं चल सकता। आपको पीटीआई का भरोसा जीतना होगा। यह सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा।"

गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है। हाल ही में उन्होंने अपनी बिगड़ती तबीयत को लेकर चिकित्सकीय मदद दी जाने की अपील की थी। हालांकि, इस पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आए दिन उनकी पार्टी के लोग इमरान खान को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसे पाकिस्तान की शहबाज-मुनीर रिजीम द्वारा बड़ी ही बेदर्दी के साथ कुचल दिया जाता है।

बिलावल ने इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुे कहा कि हमें आज नहीं तो कल राजनीतिक कैदियों को रिहा करने होगा। आखिर आप कितना बदला लेंगे?

इमरान खान के बिना पाकिस्तान नहीं चल सकता- बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में इमरान खान की अहमियत को स्वीकार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन इमरान खान के लिए बिना पाकिस्तान नहीं चला सकते। उन्होंने कहा, "इमरान खान की पार्टी का नाम लेना सीखें। आपको उनका भरोसा जीतना होगा। वह इस देश के एक राजनीतिक पक्षकार हैं। मैं उन्हें पसंद करूं या न करूं। यह देश उनके बिना नहीं चल सकता। आपको यह बात स्वीकार करनी ही होगी।"

शहबाज से क्यों खफा-खफा हैं बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो और शरीफ परिवार यूं तो एक दूसरे का विरोधी रहा है। लेकिन इमरान खान के खिलाफ दोनों धुर-विरोधियों ने एक साथ आने का फैसला किया था। फरवरी 2024 के आम चुनाव के पहले की शहबाज सरकार में बिलावल भुट्टो ने विदेश मंत्री पद भी संभाला था। हालांकि, 2024 चुनाव के बाद उन्होंने सत्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में उनकी पार्टी इसमें शामिल हुई।

पिछले दो साल से यह सत्ता साधारण रूप से चली आ रही है। लेकिन विवाद उस वक्त सार्वजनिक हो गया। जब पाकिस्तान में नए प्रांत के गठन को लेकर शहबाज शरीफ ने प्रस्ताव पारित कर दिया। आसिम मुनीर के करीबी माने जाने वाले मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने के एक प्रस्ताव पर जनमत संग्रह करवाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्वात को लेकर बिलावल का आरोप है कि इसके लिए उन्हें या उनकी पार्टी को भरोसे में नहीं लिया गया है। इसके अलावा कई प्रांत में जहां बिलावल की पार्टी मजबूत है उसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कश्मीर के चुनाव से लेकर तमाम मुद्दे हैं, जिनको लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद बना हुआ है।