इजरायल में होगा बिहार वाला सियासी खेल, PM बनने के लिए नीतीश वाला दांव चलेंगे नेतन्याहू?

इज़राइल के चुनावों से पहले मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट से पीछे चल रहे हैं। फिर भी एकता वाली सरकार और रोटेशन डील के जरिए वे फिर सत्ता में लौटने की कोशिश कर सकते हैं। यह वही तरीका है, जो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच आजमाया गया था।

इजरायल के चुनावों में मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट से पीछे चल रहे हैं। फिर भी वे आइजेनकोट के साथ एकता वाली सरकार और रोटेशन डील करके फिर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर सकते हैं। यह वही सियासी खेल है, जो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच खेला गया था। हालांकि बाद में नीतीश ने मुख्यमंत्री बनाने का वादा तोड़ दिया था और खुद कुर्सी संभाल ली थी। अब इजराइल में भी सवाल उठ रहा है कि क्या नेतन्याहू नीतीश वाला दांव चलेंगे? वे पहले प्रधानमंत्री बनेंगे और बाद में समझौता तोड़कर सत्ता अपने पास रखेंगे? खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस आइडिया को समर्थन देते नजर आ रहे हैं।

द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू के सहयोगी, जिनमें उनकी लिकुड पार्टी के सदस्य भी शामिल हैं, आइजेनकोट की याशर पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के प्रतिनिधियों ने भी इजरायली अधिकारियों से इस संभावना पर बातचीत की है। हालांकि आइजेनकोट खुद सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू के साथ सरकार बनाने से इनकार कर चुके हैं।

चुनाव सर्वे क्या बता रहे? 23 अक्टूबर को द जेरूसलम पोस्ट में छपी रिपोर्ट में इजरायली ब्रॉडकास्टर N12 और चैनल 13 के सर्वे का हवाला दिया गया था। दोनों सर्वे में गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी नेतन्याहू की लिकुड से आगे दिखी। N12 सर्वे में याशर को 23 सीटें और लिकुड को 19 सीटें मिलीं, जबकि चैनल 13 सर्वे में याशर को 20 और लिकुड को 19 सीटें दी गईं। लेकिन दोनों में से किसी भी सर्वे में याशर या लिकुड के नेतृत्व वाले गुट को 120 सदस्यीय नेसेट (इजरायल की संसद) में बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें मिलती नहीं दिखीं।

N12 सर्वे के अनुसार आइजेनकोट के विपक्षी गुट को 55 सीटें और मौजूदा लिकुड गुट को 51 सीटें मिलने का अनुमान है। चैनल 13 ने दोनों गुटों को क्रमशः 52 और 49 सीटें मिलने का अनुमान लगाया। इन सर्वे से साफ है कि कोई भी पक्ष अकेले सरकार नहीं बना पाएगा। ऐसी स्थिति में गठबंधन की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इजरायल में अक्सर ऐसी स्थिति में एकता वाली सरकार या फिर नए चुनाव की संभावना बढ़ जाती है।

नेतन्याहू नरम इसी बैकग्राउंड में बेंजामिन नेतन्याहू निजी बातचीत में अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों से कह रहे हैं कि आइजेनकोट के साथ साझेदारी से वे मौजूदा सरकार से कहीं ज्यादा नरम और उदार सरकार बना सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी सरकार में नेतन्याहू अपने कई पुराने दक्षिणपंथी साथियों को हटा सकते हैं। इनमें ओत्जमा यहूदी पार्टी के प्रमुख इतामार बेन-ग्विर भी शामिल हैं। नेतन्याहू का यह भी कहना है कि उनके नेतृत्व वाली सरकार ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में वाशिंगटन की सबसे मजबूत इजरायली सहयोगी होगी। वे अमेरिकी अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आइजेनकोट के साथ मिलकर वे एक स्थिर और विश्वसनीय सरकार दे सकते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री के रूप में एक और मौका मिलने का खुला समर्थन किया है। 18 अक्टूबर को उन्होंने सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू को 'एक महान योद्धा प्रधानमंत्री' और 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से लड़ने में शांति का पार्टनर' बताया था। 25 अक्टूबर को उन्होंने अपना समर्थन दोहराया और इजरायली राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग पर बार-बार सार्वजनिक दबाव डाला कि वे नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के आरोपों में माफ कर दें।

लिकुड पार्टी के एक अधिकारी ने द वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि ट्रंप एक स्थिर और भरोसेमंद इजरायली सरकार चाहते हैं जो चुनाव के बाद जल्द से जल्द बन सके और इस काम के लिए नेतन्याहू सही व्यक्ति हैं, गादी आइजेनकोट नहीं। हालांकि ट्रंप प्रशासन के अंदर कई लोग एकता सरकार के विचार पर बंटे हुए हैं। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि बेन-ग्विर के प्रभाव के बिना नेतन्याहू ज्यादा नरम तरीके से शासन कर सकते हैं। दूसरे लोग नेतन्याहू पर भरोसा नहीं करते और उनके पुराने रिकॉर्ड का हवाला देते हैं, जिसमें वे सत्ता में बने रहने के लिए अपने राजनीतिक साथियों से नाता तोड़ चुके हैं।

भारत में रोटेशन डील्स का उदाहरण दो नेताओं का मुख्यमंत्री पद पर बारी-बारी से आने की व्यवस्था भारत में भी देखी गई है। बिहार में अगस्त 2022 में जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार बनाई। नीतीश मुख्यमंत्री और तेजस्वी उपमुख्यमंत्री बने। समझ यह थी कि बाद में दोनों पद बदल लेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। जनवरी 2024 तक दोनों ने मिलकर सरकार चलाई, लेकिन तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने से पहले नीतीश ने गठबंधन छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और भाजपा के साथ मिलकर फिर मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए।

कर्नाटक में फरवरी 2006 में जनता दल (सेक्युलर) और भाजपा के बीच भी ऐसा समझौता हुआ था। 20:20 फॉर्मूले के तहत एचडी कुमारस्वामी पहले 20 महीने मुख्यमंत्री रहते और उसके बाद बीएस येदियुरप्पा। लेकिन 2007 में गठबंधन टूट गया जब कुमारस्वामी ने पद छोड़ने से मना कर दिया।

क्या डील नेतन्याहू के लिए काम करेगी? गादी आइजेनकोट और उनके साथियों ने सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। आइजेनकोट ने कहा था कि बिल्कुल नहीं। मैं नेतन्याहू के तहत काम नहीं करूंगा, रोटेशन समझौते में भी नहीं। 2020 में बेनी गैंट्ज़ ने नेतन्याहू के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में रोटेशन डील पर एकता सरकार बनाई। नेतन्याहू पहले प्रधानमंत्री बने। गैंट्ज़ के प्रधानमंत्री बनने से पहले गठबंधन टूट गया। आरोप लगा कि नेतन्याहू ने गैंट्ज को पद से दूर रखने के लिए गठबंधन गिराया।

बेन-ग्विर ने भी नेतन्याहू और लिकुड पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय यूरोपीय देशों को बता रहा है कि अगली सरकार एकता वाली होगी जिसमें वे शामिल नहीं होंगे। बेन-ग्विर का कहना है कि नेतन्याहू को उनके साथ पूरी तरह दक्षिणपंथी सरकार बनानी चाहिए।

वहीं, सर्वे बताते हैं कि आइजेनकोट के गुट को भी बहुमत नहीं मिल रहा है। सरकार बनाने के लिए उन्हें अरब पार्टियों से समर्थन लेना पड़ सकता है, लेकिन उनके अपने सहयोगी जैसे एविगडोर लिबरमैन ने ऐसा करने से मना किया है। पोलस्टर मेनाचेम लजार के अनुसार, राजनीतिक हलकों में नेतन्याहू पर कोई भरोसा नहीं है। आइजेनकोट के लिए उनके साथ गठबंधन करना राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा।