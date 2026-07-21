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बिहार के कनिष्क नारायण बने ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री, लिसा नंदी भी छाईं; जानिए दोनों का सफर

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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इससे पहले ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद एंडी बर्नहैम ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। उनकी कैबिनेट में भारतीय मूल के 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है।

बिहार के कनिष्क नारायण बने ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री, लिसा नंदी भी छाईं; जानिए दोनों का सफर

ब्रिटेन में लंबे समय से जारी राजनीतिक उथल- पुथल के बाद नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली है। कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद 56 वर्षीय बर्नहैम ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से 'नया राजनीतिक मॉडल' बनाने का संकल्प लेते हुए देशवासियों से कई बड़े वादे किए हैं। अब शपथ लेते ही बर्नहैम ने केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है। खास बात यह है कि मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के 2 सांसदों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे कनिष्क नारायण को पहली बार कैबिनेट स्तर का दर्जा देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मंत्री बनाया गया है। वहीं, दूसरी भारतीय मूल की सांसद लिसा नंदी को संस्कृति सचिव के पद पर बरकरार रखा गया है। लिसा मूल का रूप से कोलकाता से संबंध रहा है।

मुजफ्फरपुर से ब्रिटेन की कैबिनेट तक

बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे कनिष्क नारायण 12 साल की उम्र में यूके के कार्डिफ चले गए थे। कार्डिफ के कैथेज हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। इसके बाद उन्होंने सिलिकॉन वैली और यूके के टेक सेक्टर में काम किया। कई बड़े कॉरपोरेट्स और सरकारों को भी सलाह दी।

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राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 2024 के आम चुनाव में कनिष्क ने लेबर पार्टी की ओर से वेल ऑफ ग्लैमरगन सीट जीती। इस सीट पर 14 सालों से कंजर्वेटिव पार्टी का कब्जा था। सितंबर 2025 में वे स्टार्मर सरकार के भीतर एआई और ऑनलाइन सुरक्षा के जूनियर मंत्री बने थे। अब बर्नहैम सरकार में इस पद को कैबिनेट स्तर का दर्जा देकर उन्हें एआई मंत्री नियुक्त किया गया है।

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कनिष्क का मानना है कि AI ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक ताकत के लिए अहम है। वहीं नौकरियों के नुकसान की चिंताओं पर उनका कहना है कि एआई में होने वाले बदलाव कर्मचारियों के हित में होना चाहिए। कनिष्क नारायण ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानों की मदद के लिए 'हेल्प योर हाई स्ट्रीट' अभियान की नींव रखी। इसके अलावा, वे सिटिजन्स एडवाइस जैसी संस्था के ट्रस्टी और थिंक-टैंक चैथम हाउस के सलाहकार भी रह चुके हैं।

कौन हैं लिसा नंदी?

एंडी बर्नहैम की कैबिनेट में अपनी जगह बरकरार रखने वाली लिसा नंदी का भारत के कोलकाता शहर से गहरा रिश्ता है। 1979 में मैनचेस्टर में जन्मी लिसा के पिता दीपक नंदी कोलकाता से थे, जबकि उनकी मां लुईस बायर्स ब्रिटिश मूल की हैं। उन्होंने न्यूकैसल यूनिवर्सिटी से राजनीति और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया।

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राजनीति में आने से पहले उन्होंने बेघर लोगों के लिए काम करने वाली संस्था 'सेंटरपॉइंट' और 'द चिल्ड्रेन्स सोसाइटी' में नीति सलाहकार के रूप में कार्य किया। 2010 में वे विगन सीट से सांसद चुनी गईं। वह इस क्षेत्र से पहली महिला और पहली एशियाई सांसद बनीं। लिसा नंदी को पहली बार जुलाई 2024 में स्टार्मर सरकार में संस्कृति सचिव बनाया गया था।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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