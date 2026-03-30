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चौधरी बन रहे पाकिस्तान को दोस्त ने ही दिया झटका, मध्यस्थता प्रस्ताव ईरान ने कर दिया खारिज

Mar 30, 2026 07:58 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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ईरान ने पाकिस्तान के मध्यस्थता प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध में मध्यस्थता की बात कही थी। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जोर-शोर से इस मुहिम में लगे हुए थे।

चौधरी बन रहे पाकिस्तान को दोस्त ने ही दिया झटका, मध्यस्थता प्रस्ताव ईरान ने कर दिया खारिज

ईरान ने पाकिस्तान के मध्यस्थता प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध में मध्यस्थता की बात कही थी। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जोर-शोर से इस मुहिम में लगे हुए थे। ईरान ने साफ कहा है कि वह पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए किसी भी शांति वार्ता का हिस्सा नहीं है। बता दें कि पिछले दिनों शहबाज शरीफ प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया था कि पाकिस्तान अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस शांति वार्ता की मेजबानी की भी इच्छा जताई थी।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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