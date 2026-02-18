Hindustan Hindi News
बड़ा खुलासा: अमेरिका में लॉन्च के 8 महीनों में टेस्ला रोबोटैक्सी के 14 क्रैश

Feb 18, 2026 04:34 pm IST
टेस्ला ने जून 2025 में ऑस्टिन में सीमित रोबोटैक्सी सेवा शुरू की थी, जिसमें शुरुआत में लगभग एक दर्जन कारें मानव सुरक्षा पर्यवेक्षकों के साथ चल रही थीं, और धीरे-धीरे बेड़े का विस्तार किया गया है।

टेस्ला की रोबोटैक्सी सेवा ने ऑस्टिन में लॉन्च के बाद से काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब NHTSA को सौंपी गई रिपोर्ट्स से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जून 2025 में शुरू हुई इस ड्राइवरलेस टैक्सी सेवा के पहले लगभग 8 महीनों में कुल 14 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये सभी हादसे ऑस्टिन, टेक्सास में ही हुए हैं, जहां टेस्ला फिलहाल अपनी रोबोटैक्सी सर्विस चला रही है। शुरुआत में मानव सुरक्षा पर्यवेक्षकों वाली गाड़ियां थीं, लेकिन जनवरी 2026 से कुछ वाहनों में पूरी तरह बिना मॉनिटर के ऑपरेशन शुरू हो गया।

गौरतलब है कि टेस्ला ने जून 2025 में ऑस्टिन में सीमित रोबोटैक्सी सेवा शुरू की थी, जिसमें शुरुआत में लगभग एक दर्जन कारें मानव सुरक्षा पर्यवेक्षकों (सेफ्टी मॉनिटर) के साथ चल रही थीं, और धीरे-धीरे बेड़े का विस्तार किया गया है। स्थायी आदेश के अनुसार, पहली दुर्घटना जुलाई में हुई थी, जिसमें कंपनी ने बताया था कि केवल संपत्ति का नुकसान हुआ था। हालांकि, दिसंबर में टेस्ला ने उस जुलाई वाली दुर्घटना के लिए एक अतिरिक्त रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें यह जानकारी जोड़ी गई कि हादसे में मामूली चोटें आईं और कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

वहीं, जुलाई में एक अन्य घटना में भी हल्की चोटें दर्ज की गई थीं। जनवरी 2026 में टेस्ला की नवीनतम रिपोर्ट में दिसंबर और जनवरी के दौरान हुई पांच नई घटनाओं का जिक्र है। इनमें से जनवरी की एक घटना में रुकी हुई रोबोटैक्सी और ऑस्टिन शहर की बस के बीच टक्कर शामिल थी। दो अन्य घटनाओं में रोबोटैक्सी पार्किंग स्थलों में खड़ी वस्तुओं से टकराई गईं। दिसंबर में परीक्षणों के बाद जनवरी से टेस्ला ने ऑस्टिन में अपने बेड़े की कुछ गाड़ियों में बिना सुरक्षा मॉनिटर के पूरी तरह ड्राइवर रहित सवारी शुरू की। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं में से किसी में भी बिना मॉनिटर वाली गाड़ियां शामिल थीं या नहीं।

टेस्ला से जुड़ी सभी घटनाओं की जानकारी काफी सीमित है, और अन्य प्रतिस्पर्धियों के विपरीत टेस्ला अपनी रिपोर्टों में विवरणों को काफी संपादित (रेडैक्ट) करती है। अधिकांश रिपोर्टों में केवल संपत्ति क्षति का उल्लेख है। बता दें कि ऑस्टिन ही एकमात्र शहर है जहां टेस्ला रोबोटैक्सी सेवा चला रही है। कंपनी ने पिछले साल सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में भी इसी ऐप पर सेवा शुरू की थी, लेकिन वहां मानव चालक मौजूद रहते हैं और यह उबर जैसी सेवा है।

टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक वाहनों के मुख्य व्यवसाय में आई चुनौतियों के कारण कंपनी के भविष्य को स्वायत्तता और रोबोटिक्स पर अधिक दांव लगाया है। टेस्ला ने यह नहीं बताया कि ऑस्टिन में उसके पास फिलहाल कितने रोबोटैक्सी वाहन हैं। जनवरी में मस्क ने कहा था कि ऑस्टिन और बे एरिया मिलाकर कुल 500 राइडशेयर वाहन थे।

वहीं, प्रतिद्वंद्वी कंपनी अल्फाबेट इंक की वेमो, जो फीनिक्स, सैन फ्रांसिस्को, ऑस्टिन, लॉस एंजिल्स, अटलांटा और मियामी में लगभग 2500 वाहन चला रही है और अन्य जगहों पर परीक्षण कर रही है, ने जून से अब तक सैकड़ों घटनाओं की रिपोर्ट की है। इनमें ऑस्टिन में ही लगभग 50 घटनाएं शामिल हैं, जहां यह उबर ऐप पर करीब 200 वाहन संचालित करती है।

टेस्ला ने कहा है कि उसका लक्ष्य साल के मध्य तक लगभग सात और शहरों में विस्तार करना है, लेकिन पिछले साल के अंत तक वह अपने विस्तार के अनुमानों को पूरा नहीं कर पाई। इसका परिचालन वेमो से काफी पीछे है, जिसने 2020 में फीनिक्स क्षेत्र में आम जनता के लिए ड्राइवर रहित सवारी सेवा शुरू की थी।

