ईरान के खौफ से ट्रंप ने बीच रास्ते में बदला विमान? कतर का जेट छोड़ पुराने 'एयरफोर्स वन' से भागे!
ईरान से बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कतर से मिले नए विमान को छोड़ पुरानी एयरफोर्स वन से उड़ान भरी। सीक्रेट सर्विस की सलाह पर हुए इस बड़े सुरक्षा बदलाव की पूरी इनसाइड स्टोरी यहां पढ़ें।
अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव चरम पर है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। तुर्की के अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन से वापस लौटते समय ट्रंप ने कतर द्वारा गिफ्ट में दिए गए नए बोइंग 747-8 जेट की बजाय अपने पुराने 'एयरफोर्स वन' से उड़ान भरी। ब्रिटेन के आरएएफ मिल्डेनहॉल में एक छोटे से ठहराव के बाद विमान बदलने के इस फैसले ने राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
सीक्रेट सर्विस की सलाह पर लिया गया फैसला
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुए संघर्ष के बाद, यूएस सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति ट्रंप को विमान बदलने की सलाह दी थी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम किसी विशेष खतरे की प्रतिक्रिया के बजाय केवल एहतियात के तौर पर उठाया गया था। दरअसल, कतर की ओर से मिले नए विमान में अभी तक वे सभी एडवांस सुरक्षा फीचर्स इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, जो मौजूदा 'एयरफोर्स वन' के बेड़े में मौजूद होते हैं।
हालांकि, वाइट हाउस ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है कि नया विमान असुरक्षित है। वाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने स्पष्ट किया कि नया जेट "उच्च-स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल" से लैस है। उन्होंने कहा कि प्रशासन राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 'ध्यान भटकाने और गुमराह करने' समेत अपने हर उपलब्ध टूल का इस्तेमाल करता है।
ट्रंप बोले- 'मैं उनकी हिट लिस्ट में नंबर वन हूं'
विमान बदलने के पीछे सुरक्षा चिंताओं की बात को खुद ट्रंप ने भी खारिज कर दिया। ब्रिटेन से रवाना होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, "मुझ पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। मैं उनकी लिस्ट में नंबर वन हूं।"
ट्रंप ने बताया कि ब्रिटेन के आरएएफ मिल्डेनहॉल में रुकने का असली मकसद वहां तैनात अमेरिकी सैन्यकर्मियों को नया विमान दिखाना था। उन्होंने नए विमान को "बिल्कुल नया और शानदार" बताते हुए सैन्यकर्मियों के साथ इसकी तस्वीरें भी साझा कीं और कहा कि वे लोग इसे देखकर काफी उत्साहित थे। पुरानी 'एयरफोर्स वन' से सफर करने के पीछे ट्रंप ने कहा कि उन्होंने "पुरानी यादों को ताजा करने के लिए" ऐसा किया है।
खिड़कियों के ब्लाइंड्स बंद रखने का था निर्देश
इस यात्रा के दौरान पुरानी एयरफोर्स वन में सफर कर रहे पत्रकारों को फ्लाइट में खिड़कियों के ब्लाइंड्स (पर्दे) बंद रखने का सख्त निर्देश दिया गया था। ट्रंप ने बताया कि यह पाबंदी उनके निजी कंपार्टमेंट पर लागू नहीं थी। उन्होंने ईरान की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हुए कहा कि शायद ऐसा यहां मौजूद "स्लीजबैग्स" की वजह से किया गया हो।
अमेरिका और ईरान के बीच क्यों बढ़ा है तनाव?
विमान बदलने का यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य संघर्ष तेज हो गया है। अमेरिका ने तेहरान पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए ईरानी ठिकानों पर नए सिरे से हवाई हमले किए हैं।
इसके जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि बहरीन, कुवैत और कतर में मिसाइल हमले के चेतावनी सायरन बजने लगे। वहीं, कुवैत की सेना ने दावा किया है कि उसने अपनी तरफ आ रही मिसाइलों और ड्रोन्स को बीच हवा में ही मार गिराया है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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