थर्ड वर्ल्ड देशों से पूरी तरह इमिग्रेशन रोक दूंगा, ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान; मची खलबली

थर्ड वर्ल्ड देशों से पूरी तरह इमिग्रेशन रोक दूंगा, ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान; मची खलबली

संक्षेप:

ट्रंप प्रशासन ने कहा कि एक अफगान नागरिक द्वारा नेशनल गार्ड के दो सदस्यों पर गोलीबारी की घटना के बाद वह हर चिंताजनक स्थिति वाले देश से आए प्रवासियों को जारी सभी ग्रीन कार्ड की कड़े तरीके से पुनः समीक्षा करेगा।

Fri, 28 Nov 2025 11:46 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
अफगान मूल के एक व्यक्ति द्वारा दो अमेरिकी सैन्यकर्मियों पर गोलीबारी की घटना के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। इमिग्रेशन पर अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाते हुए ट्रंप ने कहा कि वे 'थर्ड वर्ल्ड देशों से सभी प्रकार के इमिग्रेशन को स्थायी रूप से रोक देंगे' और ऐसे विदेशी नागरिकों को देश से बाहर निकालेंगे जो सुरक्षा जोखिम हैं या अमेरिका के लिए बोझ हैं।

यह घोषणा उस घटना के बाद सामने आई, जिसमें अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल ने बुधवार को गोलीबारी कर यूएस आर्मी स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम की हत्या कर दी थी, जबकि यूएस एयर फोर्स स्टाफ सार्जेंट एंड्रू वोल्फ गंभीर रूप से घायल हैं। लकनवाल 2021 में बाइडेन प्रशासन की ‘ऑपरेशन एलाइज वेलकम’ योजना के तहत अमेरिका आया था।

ट्रंप का तीखा हमला: केवल रिवर्स माइग्रेशन ही समाधान

ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लंबी पोस्ट लिखकर कहा, मैं थर्ड वर्ल्ड देशों से इमिग्रेशन स्थायी रूप से रोक दूंगा, बाइडेन द्वारा अवैध रूप से प्रवेश कराए गए लाखों लोगों को निकाल दूंगा और उन विदेशी नागरिकों को हटाऊंगा जो अमेरिका के लिए शुद्ध संपत्ति नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में 5.3 करोड़ विदेशी मूल के लोग हैं, जिनमें से अधिकांश वेलफेयर पर निर्भर हैं। उन्होंने कांग्रेसवुमन इल्हान उमर पर भी निजी हमला किया और कहा कि सोमालिया से आए शरणार्थियों ने मिनेसोटा को पूरी तरह बदल दिया है।

ट्रंप का पूरा बयान-

सभी महान अमेरिकी नागरिकों और देशभक्तों को थैंक्सगिविंग की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, आप इतने अच्छे रहे हैं कि आपने हमारे देश को विभाजित, बाधित, टुकड़े-टुकड़े, मारा-पीटा, लूटा और उपहास का पात्र बनने दिया- साथ ही दुनिया के कुछ अन्य मूर्ख देशों ने भी ऐसा होने दिया- सिर्फ इसलिए कि वे राजनीतिक रूप से सही और बस सीधे-सीधे बेवकूफ रहे हैं, खासकर आप्रवासन (इमिग्रेशन) के मामले में। आधिकारिकअमेरिका की विदेशी जनसंख्या (जनगणना के अनुसार) 5.3 करोड़ है, जिनमें से अधिकांश कल्याण योजनाओं (वेलफेयर) के भरोसे हैं। वे असफल देशों से आए हैं, या जेलों, पागलखाने, गिरोहों, या ड्रग कार्टेल से जुड़े रहे हैं। वे और उनके बच्चे देशभक्त अमेरिकी नागरिकों के भारी-भरकम टैक्स के पैसों पर निर्भर हैं। देशभक्त अमेरिकी नागरिक अपने उदार और दयालु हृदय के कारण खुलकर शिकायत नहीं करना चाहते और किसी तरह की परेशानी नहीं चाहते। वे जो हमारे देश के साथ हो रहा है, उसे सह तो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यह उन्हें खाए जा रहा है!

एक प्रवासी (माइग्रेंट) जिसे ग्रीन कार्ड के साथ 30,000 डॉलर की कमाई होती है, उसे अपने परिवार के लिए सालाना लगभग 50,000 डॉलर के लाभ मिलते हैं। वास्तविक प्रवासी जनसंख्या इससे कहीं अधिक है। शरणार्थियों का यह बोझ अमेरिका में सामाजिक अव्यवस्था का मुख्य कारण बन चुका है - ऐसी समस्याएं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मौजूद नहीं थीं (जैसे असफल स्कूल, उच्च अपराध दर, शहरों का पतन, भीड़भाड़ वाले अस्पताल, आवास की कमी, बड़े घाटे आदि)। उदाहरण के लिए, सोमालिया से आए लाखों शरणार्थियों ने कभी महान रहे मिनेसोटा राज्य पर पूरा कब्जा जमा लिया है। सोमाली गिरोह सड़कों पर घूम रहे हैं और शिकार तलाश रहे हैं, जबकि हमारे अच्छे लोग अपने अपार्टमेंट और घरों में बंद होकर यह उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए।

मिनेसोटा के गंभीर रूप से अक्षम गवर्नर टिम वॉल्ज कुछ नहीं करते- चाहे वह डर के कारण हो, अक्षमता के कारण या दोनों के कारण। वहीं, हमारे देश की सबसे खराब सांसद इल्हान ओमर- जो हमेशा अपने हिजाब में लिपटी रहती है, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वे शायद अवैध रूप से अमेरिका आई हों क्योंकि आप अपने भाई से शादी नहीं कर सकते। वह सिर्फ हमारे देश, उसके संविधान और अपनी बुरी तरह होने वाली कथित बदसलूकी के बारे में शिकायत ही करती रहती है, जबकि उसका मूल देश एक पतनशील, पिछड़ा और अपराध-ग्रस्त स्थान है, जिसे सरकार, सेना, पुलिस, स्कूल आदि के अभाव में एक देश भी नहीं कहा जा सकता।

भले ही हमने तकनीकी रूप से प्रगति की है, लेकिन आप्रवासन नीतियों ने उन सभी लाभों और कई लोगों के जीवन-स्तर को कम कर दिया है। मैं थर्ड वर्ल्ड के सभी देशों से इमिग्रेशन को स्थायी रूप से रोक दूंगा ताकि अमेरिकी व्यवस्था पूरी तरह से पुनर्जीवित हो सके, बाइडेन प्रशासन द्वारा किए गए सभी अवैध प्रवेशों को समाप्त करूंगा- जिसमें वे भी शामिल हैं जो जो बाइडेन के ऑटोपेन से साइन हुए और उन सभी लोगों को हटाऊंगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उपयोगी नहीं हैं या हमारे देश से प्रेम करने में अक्षम हैं। मैं हमारे देश के गैर-नागरिकों के लिए सभी सरकारी लाभ और सब्सिडी को समाप्त करूंगा, उन प्रवासियों की नागरिकता रद्द करूंगा जो घरेलू शांति को कमजोर करते हैं, और हर उस विदेशी नागरिक को देश से निष्कासित करूंगा जो सार्वजनिक बोझ है, सुरक्षा जोखिम है, या पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप नहीं है।

इन सभी लक्ष्यों को अवैध और विघटनकारी जनसंख्या में बड़े पैमाने पर कमी लाने के उद्देश्य से पूरा किया जाएगा- जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें अवैध ऑटोपेन मंजूरी प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया गया। केवल रिवर्स माइग्रेशन ही इस स्थिति का पूरी तरह समाधान कर सकता है। इसके अलावा- उन लोगों को छोड़कर जो नफरत करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, और अमेरिका की हर उस चीज को नष्ट करते हैं जिसके लिए यह देश खड़ा है- सभी को HAPPY THANKSGIVING! आप लोग यहां ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे!

ग्रीन कार्ड धारकों की ‘कड़ी पुनर्समीक्षा’ का आदेश

ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि चिंताजनक देशों से आने वाले हर ग्रीन कार्ड धारक की सख्त और विस्तृत पुनर्समीक्षा की जाएगी। यूएससीआईएस (USCIS) डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और 27 नवंबर 2025 या उसके बाद किए गए सभी आवेदनों पर लागू रहेगा। यूएससीआईएस ने 19 देशों के लिए देश-विशिष्ट कड़े मानदंड लागू किए हैं। इनमें अफगानिस्तान, ईरान, सोमालिया, सूडान, यमन, म्यांमार, क्यूबा, वेनेजुएला सहित कुल 19 देश शामिल हैं। यही देश जून 2025 में ट्रंप द्वारा जारी यात्रा प्रतिबंध सूची का हिस्सा थे।

कौन हैं थर्ड वर्ल्ड वाले देश?

तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड शब्द की शुरुआत शीत युद्ध के दौर में हुई थी। उस समय दुनिया को तीन हिस्सों में बांटा गया था: पहली दुनिया (First World) में अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे पूंजीवादी, धनी और औद्योगिक रूप से विकसित देश शामिल थे; दूसरी दुनिया (Second World) में सोवियत संघ और उसके सहयोगी समाजवादी देश आते थे; और बची हुई बाकी दुनिया, जो न तो अमेरिकी खेमे में थी और न ही सोवियत खेमे में, उसे तीसरी दुनिया कहा गया। इसमें मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के वे देश थे जो औपनिवेशिक शासन से हाल ही में आजाद हुए थे और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। समय के साथ इस शब्द का अर्थ बदल गया।

आज थर्ड वर्ल्ड का इस्तेमाल आम तौर पर उन देशों के लिए किया जाता है जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब, औद्योगिक रूप से कम विकसित, प्रति व्यक्ति आय में बहुत नीचे, कुपोषण, बीमारी, कम साक्षरता दर और कम जीवन प्रत्याशा वाले हैं। इसमें अधिकांश उप-सहारा अफ्रीकी देश, अफगानिस्तान, हैती, यमन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मध्य अमेरिका के कुछ देश शामिल किए जाते हैं। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र अब विकासशील देश, कम आय वाले देश या निम्न एवं निम्न-मध्यम आय वाले देश जैसे शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम बोलचाल और राजनीतिक भाषणों में थर्ड वर्ल्ड अभी भी गरीबी, अस्थिरता और पिछड़ेपन का पर्याय बना हुआ है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
