यूक्रेन के खिलाफ रूस का सबसे खतरनाक दांव, क्या पुतिन ने चला दी 'तानाशाह' की घातक मिसाइल?

रूस ने यूक्रेन के पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों तक बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए, जिनमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्रीवी रिह के पास हुए हमले में उत्तर कोरिया की घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है।

रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। अब खबर है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि ये एंट्री आमने-सामने वाली तो नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से हो ही गई है। न्यूज एजेंसी रॉटर्स के अनुसार, रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए लिए तानाशाह किम जोंग उन की देश में बनी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। दरअसल, रूस ने बुधवार और गुरुवार की रात यूक्रेन के पूर्वी इलाकों से लेकर पश्चिमी हिस्सों तक मिसाइल और अन्य हथियारों से हमले किए। इन हमलों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और कई दर्जन लोग घायल हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र के क्रीवी रिह शहर के पास हुए एक हमले में उत्तर कोरिया की घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।

सूत्रों के अनुसार, क्रीवी रिह के पास रात के अंधेरे में हुए हमले में एक पूरा परिवार मारा गया। यह हमला इतना घातक था कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसमें उत्तर कोरिया से प्राप्त बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ होगा। एक सूत्र ने स्पष्ट रूप से कहा कि रूस ने पहले भी यूक्रेनी ठिकानों पर उत्तर कोरियाई मिसाइलें दागी थीं, लेकिन लंबे अंतराल के बाद इनकी फिर से तैनाती इस बात की ओर इशारा करती है कि मॉस्को अब अपने पड़ोसी देश पर मिसाइल हमलों की तीव्रता बढ़ाने के लिए हथियारों का नया स्टॉक इस्तेमाल कर रहा है। वहीं जानकारों का मानना है कि यह कदम पुतिन की ओर से यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने और पश्चिमी सहयोगियों को चेतावनी देने वाला 'सबसे खतरनाक दांव' साबित हो सकता है।

निप्रोपेत्रोव्स्क में सबसे अधिक मौत अधिकारियों ने बताया कि सबसे अधिक जनहानि पूर्वी निप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र में हुई। क्षेत्र के सैन्य प्रशासन प्रमुख ओलेक्सांद्र हांझा ने टेलीग्राम पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि रूसी बलों के बड़े पैमाने पर किए गए हमले में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हुए। नागरिक ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा। सबसे दुखद पहलू यह है कि मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। इनमें छह वर्षीय एक बच्ची तथा 11 और 17 वर्ष के दो किशोर शामिल हैं, जिनकी मौत क्रीवी रिह क्षेत्र में हुई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, हमले के दौरान कई आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और बचाव दल रातभर मलबे से लोगों को निकालने का काम करता रहा।

हांझा ने कहा कि यह हमला क्षेत्र के नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर किया गया, जिससे आम लोगों में भय का माहौल फैल गया है। हाल के महीनों में रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं और अब ऐसे हमले लगभग हर सप्ताह हो रहे हैं। इससे पहले भी निप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र में कई बार मिसाइल हमले हो चुके हैं, लेकिन इस बार बच्चों की मौत ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी है।

ल्वीव में 30 घायल इसके अलावा पश्चिमी ल्वीव क्षेत्र में भी रूसी मिसाइल हमले का कहर बरपा। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख मक्सिम कोजित्स्की ने बताया कि घायलों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है और बचाव अभियान अभी भी जारी है। ल्वीव के महापौर आंद्री सादोवी ने बताया कि शहर पर तड़के करीब 4.45 बजे हमला किया गया। दो रिहायशी इमारतों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा, जबकि 20 से अधिक आवासीय भवन, एक स्कूल और दो किंडरगार्टन भी क्षतिग्रस्त हो गए। सादोवी ने कहा कि घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से एक बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है