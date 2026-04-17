अमेरिका की नाकाबंदी के बीच होर्मुज से निकला पाकिस्तानी टैंकर, आधा ही भरा; दुनिया हैरान!
अमेरिकी नाकाबंदी और खौफ के बीच 14 जहाजों के यू-टर्न लेने के बावजूद, पाकिस्तानी तेल टैंकर 'शालिमार' ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर लिया है। जानिए अमेरिका-ईरान तनाव के बीच इस दुस्साहसिक यात्रा की पूरी कहानी।
सोमवार को शुरू हुई अमेरिकी नाकाबंदी के बाद, पाकिस्तान के झंडे वाला एक तेल टैंकर फारस की खाड़ी से कच्चे तेल का माल लेकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर निकलने वाला पहला जहाज बन गया है। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण और संकरे व्यापारिक जलमार्ग पर यातायात इस समय कितना सीमित और चुनौतीपूर्ण हो गया है।
जहाज और उसके माल का विवरण
जहाज का नाम 'शालिमार' बताया गया है और यह एक अफ्रामैक्स श्रेणी का टैंकर है। जहाज ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के 'दास द्वीप' से कच्चा तेल लोड किया। गुरुवार देर रात यह ईरान के लारख द्वीप के दक्षिण से होते हुए ओमान की खाड़ी में निकल गया और इसकी मंजिल पाकिस्तान का कराची बंदरगाह है। यह टैंकर अभी आधा ही भरा हुआ है और इसमें लगभग 4,50,000 बैरल कच्चा तेल मौजूद है। वर्तमान में यह ओमान की खाड़ी से होते हुए अरब सागर की ओर बढ़ रहा है।
'शालिमार' का सफर असामान्य क्यों है?
पिछले सात हफ्तों में होर्मुज को पार करने वाले जहाजों की संख्या न के बराबर रही है। पिछले हफ्ते गैर-ईरानी तेल वाले तीन सुपरटैंकर जरूर निकले थे। हालांकि ईरान ने कुछ पाकिस्तानी जहाजों को गुजरने की अनुमति दी है, फिर भी 'शालिमार' का महज कुछ दिनों में सफलतापूर्वक खाड़ी से बाहर आ जाना एक दुर्लभ घटना है।
रविवार को शालिमार ने होर्मुज पार करके फारस की खाड़ी में जाने की कोशिश की, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता विफल होने के कारण उसने यू-टर्न ले लिया। इसने फिर से प्रयास किया, जलमार्ग पार किया और यूएई के दास द्वीप पहुंचा। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नाकाबंदी लागू हो गई, जिससे जहाजों के लिए खतरा और बढ़ गया। गुरुवार को अपना माल लादकर जहाज सफलतापूर्वक ओमान की खाड़ी की ओर निकल गया।
ईरान के तेल निर्यात पर असर
अमेरिका के इस ताजा कदम से पहले, ईरान का अपना बेड़ा लगातार काम कर रहा था। मार्च के महीने में ईरान ने लगभग 17 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया था। लेकिन अब चूंकि दोनों पक्ष बातचीत के नए दौर पर विचार कर रहे हैं, इसलिए यह निर्यात काफी हद तक रुक गया है।
जहाज लौट रहे हैं
अमेरिकी नाकाबंदी के बाद से बहुत कम जहाजों ने फारस की खाड़ी छोड़ने की हिम्मत दिखाई है। 'यूएस सेंट्रल कमांड' ने गुरुवार को बताया कि महज तीन दिनों के भीतर 14 जहाजों ने डरकर यू-टर्न ले लिया।
शुक्रवार को गैर-ईरानी ठिकानों की ओर जाने वाले चार जहाज ट्रांजिट कर रहे हैं या उसके करीब हैं। इसके अलावा ईरान से आए दो मालवाहक जहाज ओमान की खाड़ी में जाते देखे गए।
समुद्री डेटाबेस 'इक्वासिस' के मुताबिक, शालिमार जहाज का स्वामित्व और प्रबंधन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्प (PNSC) के पास है। फिलहाल कंपनी की तरफ से इस यात्रा पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।
नाकाबंदी और तनाव का प्रभाव
फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद से इस संकरे जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों की संख्या सिंगल डिजिट में सिमट गई है। सप्ताहांत में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन अब यह वापस न्यूनतम स्तर पर आ गई है।
अमेरिकी नौसेना की नई नाकाबंदी के कारण अब जहाज मालिकों को फारस की खाड़ी से दुनिया के अन्य हिस्सों में तेल और सामान ले जाने के लिए ईरानी और अमेरिकी, दोनों अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ रही है।
अमेरिकी नौसेना द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो मैप के अनुसार, यह नाकाबंदी ओमान के रास अल हद्द तट से लेकर उत्तर-पूर्व में ईरान-पाकिस्तान सीमा तक फैली हुई है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।