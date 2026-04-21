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US में ही औंधे मुंह गिरे ट्रंप! दो तिहाई लोगों को पसंद नहीं स्वभाव-कामकाज; पार्टी भी दो फाड़; सर्वे रिपोर्ट

Apr 21, 2026 05:24 pm ISTPramod Praveen रॉयटर्स, वॉशिंगटन
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सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत कम लोग ईरान पर अमेरिकी हमलों या NATO से बाहर निकलने का ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हैं। यह रिपोर्ट तब आई है, जब ट्रंप पोप संग विवादों में घिरे हुए हैं और ईरान युद्ध में भी रणनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं। 

US में ही औंधे मुंह गिरे ट्रंप! दो तिहाई लोगों को पसंद नहीं स्वभाव-कामकाज; पार्टी भी दो फाड़; सर्वे रिपोर्ट

Trump's approval Rating Downs: अमेरिका में हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली और स्वभाव को लेकर अमेरिकी नागरिकों में चिंता बढ़ती जा रही है। Reuters और Ipsos के संयुक्त सर्वे में यह बात सामने आई है कि वहां बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति ट्रंप के स्वभाव और निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। सर्वे में कहा गया है कि 62% अमेरिकी ट्रंप के कामकाज से खुश नहीं हैं। इनमें उनकी पार्टी के कुछ रिपब्लिकन भी शामिल हैं, जो उनके स्वभाव पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 36% पर बनी हुई है।

सर्वे में कहा गया है कि बहुत कम अमेरिकी ईरान पर अमेरिकी हमलों या NATO से बाहर निकलने का ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हैं। यह सर्वे रिपोर्ट तब आया है, जब ट्रंप पोप संग विवादों में घिरे हुए हैं और ईरान युद्ध में भी वह रणनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं। सर्वे के अनुसार, हाल के दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग उनके कार्यकाल के सबसे निचले स्तर पर बनी हुई है, क्योंकि ईरान युद्ध और पोप लियो के साथ विवाद के बीच कई अमेरिकी उनके स्वभाव से खुश नहीं हैं।

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केवल 36% अमेरिकी ट्रंप के काम से खुश

सोमवार को खत्म हुए छह-दिवसीय जनमत सर्वेक्षण से पता चला है कि केवल 36% अमेरिकी ट्रंप के काम करने के तरीके को पसंद करते हैं, जो एक महीने पहले के स्तर पर ही बना हुआ है। ट्रंप को अपने मौजूदा कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग (47%) तब मिली थी, जब उन्होंने 20 जनवरी, 2025 को पद की शपथ ली थी। जब 28 फरवरी को उनके प्रशासन और इज़रायल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया, तब से ही ट्रंप पर ये दबाव बना हुआ है। लगभग 36% अमेरिकी ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य हमलों का समर्थन करते हैं, जबकि 10-12 अप्रैल को किए गए सर्वे में यह आंकड़ा 35% था। देश भर में 4,557 अमेरिकी वयस्कों पर ऑनलाइन किए गए इस ताज़ा सर्वे में 2 फीसदी अंकों की त्रुटि की गुंजाइश मानी गई है।

रिपब्लिकन पार्टी के लोग समर्थन पर दो फाड़

सर्वे में पता चला है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी ट्रंप को समर्थन देने के मुद्दे पर दो फाड़ हैं। उनकी पार्टी के कुछ सदस्य 79 वर्षीय राष्ट्रपति के स्वभाव और मानसिक स्थिति को लेकर कुछ हद तक चिंतित हैं। सर्वे के मुताबिक, केवल 26% अमेरिकियों का मानना है कि वे ट्रंप को "शांत स्वभाव" वाला मानते हैं। इस सवाल पर रिपब्लिकन बंटे हुए हैं। 53% रिपब्लिकन उन्हें शांत स्वभाव का मानते हैं, जबकि 46% का कहना है कि वे ऐसे नहीं हैं। कुछ लोगों ने इस सवाल का जवाब देने से ही मना कर दिया। वहीं विपक्ष में केवल 7% डेमोक्रेट ही ट्रंप को शांत स्वभाव का मानते हैं।

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ट्रंप की बेचैनी कई मौकों पर जगजाहिर हुई है

बता दें कि हाल के दिनों में ट्रंप की बेचैनी कई मौकों पर जगजाहिर हुई है। उन्होंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ईरान की सभ्यता को मिटा देने की धमकी पोस्ट की थी, और साथ ही ईरान युद्ध की पोप द्वारा की गई आलोचना के बाद, पोप लियो पर अपराध के मामले में कमज़ोर होने का आरोप लगाते हुए उन पर भी हमला बोला था। ट्रंप ने बहुत ही भद्दी भाषा में ईरान के सभी पुलों और पावर प्लांट को तबाह करने की भी धमकी दी है।

जीवनयापन मामले में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 26% रही

इस साल की शुरुआत में उन्होंने अपने सहयोगियों को तब चौंका दिया था, जब उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की अपनी माँग को लेकर NATO सहयोगी डेनमार्क के ख़िलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। वाइट हाउस ने इस सर्वे पर टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है। ये सर्वे तब आए हैं, जब ईरान के साथ युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका असर ज़्यादातर अमेरिकियों की निजी आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। अमेरिका में जीवन-यापन की लागत को संभालने के मामले में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 26% रही, जो अब तक की उनकी सबसे कम रेटिंग के बराबर है।

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सर्वे ट्रंप के लिए एक चेतावनी

इसी तरह, पोल में शामिल केवल 26% लोगों ने कहा कि ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, उस पर खर्च किए गए पैसे के लिहाज़ से सही थी। केवल 25% लोगों - जिनमें 6% डेमोक्रेट और 57% रिपब्लिकन शामिल हैं - ने कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों से अमेरिका ज़्यादा सुरक्षित होगा। बहरहाल, ट्रंप के आक्रामक बयानों और नीतियों ने जनता के बीच उनके विश्वास को कमजोर किया है। खासकर ईरान युद्ध और अंतरराष्ट्रीय विवादों ने उनकी छवि को प्रभावित किया है। इस तरह यह सर्वे ट्रंप के लिए एक चेतावनी भी माना जा रहा है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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