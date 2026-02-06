US में भारतीयों को एक और झटका, ट्रंप ने बनवाई खूंखार अपराधियों की सूची; 89 हिन्दुस्तानियों के नाम

संक्षेप: DHS ने लिखा है कि ये सिर्फ एक झलक है और यह भी साफ किया कि यह सूची सिर्फ एक ‘स्नैपशॉट’ है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के दौरान पकड़े गए अपराधियों की पूरी संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी कार्रवाई के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारा जारी की गई “Worst of the Worst” यानी खूंखार अपराधियों की लिस्ट में भारतीय मूल के 89 लोगों के नाम शामिल हैं। यह ट्रंप प्रशासन की भारतीयों समेत अन्य प्रवासियों पर कठोर कार्रवाई का नवीनतम मामला है।यह सूची एक सार्वजनिक डेटाबेस के रूप में जारी की गई है, जिसमें करीब 25,000 ‘क्रिमिनल इल्लीगल एलियंस’ का ब्योरा है। यानी ऐसे अवैध प्रवासी जो हत्या, यौन अपराध, ड्रग तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए हैं और जिन्हें ICE (Immigration and Customs Enforcement) तथा CBP (Customs and Border Protection) ने गिरफ्तार किया है।

नाम, फोटो और अपराध: सब कुछ सार्वजनिक DHS द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट WOW.DHS.GOV पर अपराधियों के नाम, उनकी तस्वीरें, उनके द्वारा किए गए अपराध और उनकी राष्ट्रीयता सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई है। DHS ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, “यह वेबसाइट इसलिए शुरू की गई है ताकि अमेरिकी नागरिक देख सकें कि हम किन आपराधिक अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्होंने क्या अपराध किए और किन समुदायों से उन्हें हटाया गया।” भारतीय मूल के अमनदीप मुल्तानी और हरजिंदर सिंह को भी इस खूंखार अपराधियों की लिस्ट में रखा गया है। इन पर ड्रग्स की तस्करी के आरोप चल रहे हैं।

ये सिर्फ एक झलक है DHS ने लिखा है कि ये सिर्फ एक झलक है और यह भी साफ किया कि यह सूची सिर्फ एक ‘स्नैपशॉट’ है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के दौरान पकड़े गए अपराधियों की पूरी संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। एक कड़े बयान में विभाग ने कहा, “ये वे लोग हैं जिन्होंने हमारे समुदायों को आतंकित किया। हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक ऐसे हर व्यक्ति को देश से बाहर नहीं कर दिया जाता। अमेरिकी नागरिकों को उन लोगों से पीड़ित नहीं होना चाहिए, जिन्हें यहाँ रहने का कानूनी हक ही नहीं है।”

ट्रंप की इमिग्रेशन नीति: शुरुआत से ही सख़्त बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान ही अवैध आव्रजन पर सख़्त कार्रवाई का वादा किया था। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन उन्होंने अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर “राष्ट्रीय आपातकाल” घोषित किया था और सीमा पर अधिक सैनिकों की तैनाती का ऐलान किया था। उन्होंने “क्रिमिनल एलियंस” को देश से बाहर निकालने की बात भी दोहराई थी।

कार्रवाई पर विवाद और विरोध हालांकि, इस सख़्ती को लेकर अमेरिका में विवाद भी गहराता जा रहा है। कई राज्यों में इमिग्रेशन छापों के दौरान हिंसक घटनाएँ सामने आईं हैं। डेमोक्रेट सांसदों के साथ-साथ कुछ रिपब्लिकन नेता भी इस कार्रवाई से नाराज हैं। अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स सांसदों ने DHS की फंडिंग रोक दी है और ICE और CBP में सुधारों की मांग की है। उनकी मांग है कि फेडरल एजेंट बॉडी पर कैमरा पहने और और अपनी ID भी पहने। उनकी मांग यह भी है कि यह एजेंट अपने मास्क को भी उतारे ताकि उनकी पहचान हो सके। हालांकि ट्रंप सरकार इन मांगों को मानने से इनकार कर रही है।