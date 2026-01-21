गजब बेइज्जती है यार! पाक के रक्षा मंत्री ने कर दिया फर्जी पिज्जा हट का उद्घाटन, कंपनी ने झाड़ा पल्ला
कंपनी के अनुसार, पिज्जा हट पाकिस्तान के देशभर में फिलहाल 16 अधिकृत आउटलेट हैं- जिनमें से 14 लाहौर और दो इस्लामाबाद में स्थित हैं। सियालकोट में ऐसा कोई अधिकृत स्टोर नहीं है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (न) के वरिष्ठ नेता ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने अपने पैतृक शहर सियालकोट के कैंटोनमेंट इलाके में एक नए 'पिज्जा हट' आउटलेट का जोर-शोर से उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मंत्री ने रिबन काटकर इसे जनता के लिए खोला। अब इसकी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दरअसल उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद यह मामला बड़ा विवाद बन गया, जब पिज्जा हट पाकिस्तान ने इस आउटलेट को पूरी तरह से अनधिकृत और नकली घोषित कर दिया। Pizza Hut Pakistan ने सामने आकर साफ कर दिया कि इस आउटलेट से उसका कोई भी संबंध नहीं है।
कंपनी ने एक औपचारिक बयान जारी कर कहा- पिज्जा हट पाकिस्तान अपने सम्मानित ग्राहकों को सूचित करता है कि सियालकोट कैंटोनमेंट में Pizza Hut के नाम और ब्रांडिंग का गलत इस्तेमाल करते हुए एक अनधिकृत आउटलेट हाल ही में खोला गया है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस कथित आउटलेट का न तो Pizza Hut Pakistan से और न ही उसकी मूल कंपनी Yum! Brands से कोई कानूनी या परिचालन संबंध है। बयान में कहा गया- यह आउटलेट Pizza Hut International की रेसिपी, गुणवत्ता मानकों, फूड सेफ्टी और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता।
कानूनी कार्रवाई की तैयारी
पिज्जा हट पाकिस्तान ने यह भी बताया कि उसने अपने ट्रेडमार्क के दुरुपयोग को रोकने और तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। इस स्पष्टीकरण के सामने आते ही रक्षा मंत्री द्वारा किया गया उद्घाटन सोशल मीडिया पर भारी शर्मिंदगी का कारण बन गया। सियालकोट कैंटोनमेंट में रिबन काटते हुए ख्वाजा आसिफ की तस्वीरें तेजी से वायरल हुईं और मीम्स, तंज़ तथा आलोचनाओं की बाढ़ आ गई।
सोशल मीडिया पर सवाल
ख्वाजा आसिफ के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों ने सवाल उठाए कि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन करते समय उसकी प्रामाणिकता की जांच क्यों नहीं की। आउटलेट में Pizza Hut का परिचित लाल छत वाला लोगो और ब्रांडिंग मौजूद थी, जिससे यह एक अंतरराष्ट्रीय फ्रेंचाइजी जैसा प्रतीत हो रहा था। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्दी ही यह इंगित कर दिया कि सियालकोट का यह ठिकाना Pizza Hut Pakistan की आधिकारिक स्टोर सूची में मौजूद नहीं है।
सिर्फ 16 अधिकृत स्टोर
कंपनी के अनुसार, पिज्जा हट पाकिस्तान के देशभर में फिलहाल 16 अधिकृत आउटलेट हैं- जिनमें से 14 लाहौर और दो इस्लामाबाद में स्थित हैं। सियालकोट में ऐसा कोई अधिकृत स्टोर नहीं है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे केवल कंपनी के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही आउटलेट्स की पुष्टि करें।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।