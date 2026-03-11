जब चाहूं, खत्म कर दूंगा ईरान युद्ध ! डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा; इसके पीछे की असली वजह भी बताई
Iran War will end soon: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अपने प्रमुख सैन्य लक्ष्यों को काफी हद तक पूरा कर लिया है।
Iran War will end soon: ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान में अब “निशाना बनाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है”, इसलिए संघर्ष जल्दी खत्म होने की संभावना है। अमेरिकी समाचार वेबसाइट Axios से बातचीत में ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं के लगातार हमलों के बाद ईरान की कई सैन्य क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब चाहूं, जंग खत्म कर दूंगा।
ट्रंप के अनुसार, हालिया अभियानों में ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, मिसाइल लॉन्चर और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अपने प्रमुख सैन्य लक्ष्यों को काफी हद तक पूरा कर लिया है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में अभी भी तनाव बना हुआ है और हालात पूरी तरह शांत होने में समय लग सकता है।
क्षेत्रीय तनाव अब भी जारी
हालांकि, इस संघर्ष के दौरान इजरायल और ईरान के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी रहे हैं। वहीं खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि एक दिन पहले भी अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था कि यह ट्रंप पर निर्भर करता है कि युद्ध कब तक चलेगा। उन्होंने कहा था, “युद्ध की शुरुआत है, बीच में है या अंत, इसका फैसला ट्रंप करेंगे।” उनसे पहले ट्रंप ने सोमवार को हाउस रिपब्लिकन की एक मीटिंग में एक भाषण के दौरान, ईरान युद्ध को “शॉर्ट-टर्म एक्सकर्शन” कहा था जो जल्द ही खत्म हो सकता है, और फिर कहा कि “हमने अभी काफी नहीं जीता है।”
ईरान ने भी तेज किए हमले
विश्लेषकों का कहना है कि युद्ध के जल्द खत्म होने के दावे के बावजूद मध्य-पूर्व की स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है और आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, यह काफी हद तक राजनीतिक और सैन्य निर्णयों पर निर्भर करेगा। आज ही ईरान ने जंग को और तेज करते हुए और पलटवार करते हुए होर्मुज स्ट्रेट के पास तीन जहाज़ों पर अनजान प्रोजेक्टाइल से हमला किया। इससे पहले, US मिलिट्री ने कहा था कि उसने स्ट्रेट के पास ईरान के माइन लगाने वाले जहाज़ों को नष्ट कर दिया है। सूत्रों ने CNN को बताया कि तेहरान ने मुख्य जलमार्ग में माइन बिछाना शुरू कर दिया है।ई
ईरान में अबतक 1,300 से ज़्यादा लोगों की मौत
उधर, इजरायल ने कहा कि उसने आज (बुधवार को) तेहरान में टारगेट पर हमलों की “एक और लहर” शुरू की है। राजधानी तेहरान के बाहर, उत्तरी ईरान में रात में लगभग एक घंटे तक हवाई हमले देखने को मिले हैं। इस बीच ईरान के UN एम्बेसडर ने कहा है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान में 1,300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं।
