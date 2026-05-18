गोलीबारी से दहला ये मुस्लिम देश, फायरिंग में 4 लोगों की मौत... 8 घायल
तुर्की से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि दक्षिणी तुर्की में एक एक शख्स द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।
तुर्की से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि दक्षिणी तुर्की में एक एक शख्स द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना दक्षिणी तुर्की के में हुई है। मरने वालों और घायलों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
डीएचए और आईएचए समाचार एजेंसियों के अनुसार, हमलावर ने एक रेस्तरां के अंदर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कम से कम दो लोग मौके पर ही मारे गए। दो अन्य लोगों की मौत घटनास्थल के आसपास हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर गोलीबारी के बाद कार में सवार होकर फरार हो गया।
वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। फिलहाल हमलावर की पहचान और घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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