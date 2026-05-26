बेल्जियम में ट्रेन-स्कूल बस की टक्कर: 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल
बेल्जियम के बुगेनहाउट में मंगलवार तड़के एक लेवल क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूल बस की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दो बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
बेल्जियम के बुगेनहाउट में मंगलवार तड़के एक लेवल क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूल बस की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दो बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बेल्जियम के परिवहन मंत्री जीन-ल्यूक क्रुक ने आरटीएल को बताया कि मृतकों में स्कूल बस चालक और बस में सवार छात्रों के साथ मौजूद एक वयस्क व्यक्ति शामिल हैं। हादसा ब्रुसेल्स से लगभग 23 किलोमीटर दूर बुगेनहाउट स्टेशन के पास हुआ है।
अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि टक्कर के समय लेवल क्रॉसिंग की बैरियर नीचे थीं। जांच एजेंसियां अब दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई हैं। वहीं, बेल्जियम के आंतरिक मंत्री बर्नार्ड क्विंटिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि इस घटना की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ है।
बता दें कि बेल्जियम में घना रेल नेटवर्क कई छोटे कस्बों और गांवों से गुजरता है, जहां लेवल क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाएं लंबे समय से सुरक्षा की बड़ी चिंता बनी हुई हैं। रेलवे ऑपरेटर इन्फ्राबेल के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में ऐसी घटनाओं में पांच लोगों की जान गई थी, जो वर्ष 2020 के बाद सबसे कम संख्या है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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