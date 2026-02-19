पाकिस्तान में गैस रिसाव से बड़ा धमाका, कराची में इमारत गिरने से 16 लोगों की मौत; 14 घायल
पाकिस्तान के कराची में गुरुवार को एक अपार्टमेंट में गैस विस्फोट के बाद इमारत का एक हिस्सा गिरने से महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
पाकिस्तान के कराची में गुरुवार को एक अपार्टमेंट में गैस रिसाव के कारण हुए विस्फोट से इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। स्थानीय पुलिस प्रमुख रिजवान पटेल ने बताया कि यह विस्फोट सिंध प्रांत की राजधानी कराची के एक आवासीय इलाके में हुआ। उन्होंने कहा कि बचावकर्मी अभी भी मलबा हटाकर यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या कोई व्यक्ति मलबे में फंसा हुआ है।
बताया गया कि गुरुवार सुबह एक आवासीय इमारत में संदिग्ध गैस रिसाव के कारण विस्फोट हुआ, जिसमें कई बच्चों सहित कम से कम 16 लोग मारे गए और 14 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारी जमशेद अशरफ ने बताया कि विस्फोट सुबह करीब 4:30 बजे ओल्ड सोल्जर बाजार इलाके में स्थित इमारत की पहली मंजिल पर हुआ, जब लोग सहरी (सुबह का नाश्ता) के लिए जाग रहे थे। गौरतलब है कि पाकिस्तान में आज रमजान का पहला दिन मनाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोट का कारण संभवतः गैस रिसाव था। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, और जांच के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी हुमायूं खान ने कहा कि हम अभी भी मलबे और अवशेषों की तलाशी ले रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि कोई और शव या जीवित व्यक्ति तो नहीं बचा है। बताया गया कि मृतकों में कम से कम नौ बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 2 से 17 वर्ष के बीच थी, जबकि घायलों में भी सात बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि विस्फोट के कारण इमारत की जर्जर हालत के चलते उसका एक हिस्सा ढह गया। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में गैस की कमी के कारण निम्न आय वाले इलाकों में लोग अपने घरों में तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं।
गौरतलब है कि कराची में यह इस साल की दूसरी बड़ी त्रासदी है। पिछले महीने सदर इलाके में स्थित गुल शॉपिंग प्लाजा (एक थोक और खुदरा बाजार) के तहखाने में आग लगने से कम से कम 79 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। इससे पहले, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुलाई में एक घर में शादी के बाद प्रीति भोज के दौरान गैस विस्फोट से दूल्हा-दुल्हन समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट तब हुआ जब मेहमान जोड़े का स्वागत करने के लिए जुटे थे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।