फ्रांस में क्रैश हुआ विमान, 11 लोगों की मौत की खबर; मचा हड़कंप
फ्रांस के पूर्वी शहर नैन्सी के निकट टॉमब्लेन इलाके में रविवार को एक छोटा नागरिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर है।
फ्रांस के पूर्वी हिस्से में रविवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। नैन्सी शहर के निकट टॉमब्लेन (Tomblaine) इलाके में एक छोटा नागरिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। फ्रांसीसी समाचार चैनल बीएफएम टीवी ने स्थानीय प्रीफेक्ट के हवाले से यह जानकारी दी है।
मेउर्थ-एट-मोसेले (Meurthe-et-Moselle) विभाग के प्रशासन ने दुर्घटना की पुष्टि की है। अधिकारियों के अनुसार, रविवार दोपहर टॉमब्लेन क्षेत्र में विमान के क्रैश होने की सूचना मिलते ही बड़े पैमाने पर आपातकालीन बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस और विशेष बचाव टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं।
फ्रांसीसी दैनिक 'ले पेरिसियन' ने रिपोर्ट किया कि दुर्घटना में कई लोगों की जान गई है और कई घायल भी हुए हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या की पुष्टि अभी नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि पूर्ण जांच के बाद ही अंतिम आंकड़े जारी किए जाएंगे।
क्षेत्रीय समाचार पत्र 'एल' एस्ट रिपब्लिकन’ (L'Est Republicain) के अनुसार, विमान में स्काईडाइविंग का अनुभव लेने वाले उत्साही लोगों का एक समूह सवार था। ये लोग आकाश से कूदने की रोमांचक गतिविधि के लिए विमान में थे, तभी अचानक यह हादसा हो गया।
फ्रांस 3 ग्रैंड एस्ट (France 3 Grand Est) ने प्रसारित अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हताहतों की संख्या बहुत अधिक है। प्रसारक ने यह भी बताया कि विमान में ईंधन भरा होने के कारण विस्फोट का गंभीर खतरा है, इसलिए बचाव दल अत्यधिक सतर्कता बरत रहे हैं।
वहीं, घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और आपातकालीन चिकित्सा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। वहीं, पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे साल्वाडोर एलेंडे स्ट्रीट और आसपास के पूरे इलाके से दूर रहें। घटनास्थल पर अनावश्यक भीड़ जुटने से बचाव कार्य में बाधा पहुंच सकती है।
हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विमान दुर्घटना का कारण क्या था। तकनीकी खराबी, मौसम संबंधी समस्या या पायलट की गलती, इन सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी गई है। फ्रांसीसी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (DGAC) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच रही है। ब्लैक बॉक्स रिकवर करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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