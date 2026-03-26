ईरान ने हमें 'गिफ्ट' किए 10 तेल टैंकर; सीजफायर की बातों के बीच ट्रंप का दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ट्रंप के अनुसार, ईरान अमेरिका के साथ चल रही गुप्त वार्ताओं में सद्भावना का प्रदर्शन करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल से लदी 10 नौकाओं को गुजरने की अनुमति दे रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने एक बहुत बड़ा 'तोहफा' दिया है। ट्रंप के अनुसार, ईरान अमेरिका के साथ चल रही गुप्त वार्ताओं में सद्भावना का प्रदर्शन करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल से लदी 10 नौकाओं को गुजरने की अनुमति दे रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये टैंकर पाकिस्तानी झंडे के तहत संचालित हो रहे हैं। वाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि यह घटनाक्रम वाशिंगटन और तेहरान के बीच सक्रिय लेकिन ज्यादातर गुप्त बातचीत का हिस्सा है।
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमें यह दिखाने के लिए कि हम वास्तविक और मजबूत हैं, तेल से भरी आठ नावें देने की बात कही। उन्होंने आगे बताया कि टैंकरों का पहला समूह कुछ दिन पहले ही इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरना शुरू कर चुका था, जिसकी उन्हें समाचार देखने के बाद ही पूरी जानकारी मिली। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैंने समाचार देखा और उसमें बताया गया कि कुछ असामान्य हो रहा है। होर्मुज के ठीक बीच से आठ नावें गुजर रही हैं। तेल से लदे आठ बड़े टैंकर सीधे बीच से जा रहे हैं। और मैंने सोचा, ठीक है, लगता है वे सही थे।
ट्रंप ने यह भी बताया कि ये जहाज पाकिस्तानी ध्वज वाले प्रतीत होते हैं, जो न केवल कूटनीति बल्कि लॉजिस्टिक्स में इस्लामाबाद की बढ़ती भूमिका की ओर इशारा करता है। उनके अनुसार, ईरान की ओर से सकारात्मक कदम उठाए जाने के बाद टैंकरों की संख्या बढ़ी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपनी किसी बात के लिए माफी मांगी और कहा कि हम दो और जहाज भेजेंगे। लेकिन अंत में कुल 10 जहाज भेजे गए।
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को वाशिंगटन के 'सही लोगों से निपट' रहे होने का सबूत बताया और संकेत दिया कि टैंकरों की आवाजाही पर्दे के पीछे चल रही व्यापक वार्ताओं से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने कैबिनेट सदस्यों से कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी बातचीत को खराब नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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