मतदान से तीन दिन पहले खूनखराबा, बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की चाकू मारकर हत्या

बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में सोमवार को एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी गई। यह घटना देश में प्रधानमंत्री पद के लिए आम चुनाव के मतदान से ठीक तीन दिन पहले हुई है। मृतक की पहचान 62 वर्षीय सुसेन चंद्र सरकार के रूप में हुई है, जो पेशे से चावल का व्यापारी थे। रिपोर्ट के अनुसार, दुकान के अंदर ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।

बीडीन्यूज 24 के अनुसार, त्रिशाल थाने के ओसी मोहम्मद फिरोज हुसैन ने बताया कि हत्या उनकी ही दुकान के अंदर बेरहमी से की गई। हत्यारों ने कत्ल के बाद दुकान का शटर बंद कर दिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यह वारदात मयमनसिंह के त्रिशाल उपजिला में सोमवार रात करीब 11 बजे हुई। पीड़ित की दुकान का नाम 'भाई भाई एंटरप्राइज' है, जो बोगर बाजार चौराहे पर स्थित है। बताया जा रहा है कि सुसेन चंद्र सरकार साउथकंडा गांव के रहने वाले थे।

ओसी फिरोज के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने सरकार पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर शटर गिराकर उन्हें दुकान के अंदर ही छोड़ दिया। बीडीन्यूज़ 24 ने फिरोज के हवाले से बताया कि पीड़ित के परिवारवालों ने उनकी तलाश में दुकान का शटर खोला और उन्हें खून से लथपथ पाया।

इसके बाद परिवारवालों ने उन्हें तुरंत मयमनसिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाने के अधिकारी फिरोज ने बताया कि सरकार के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है इस घटना में कौन-कौन लोग शामिल है और घटना के पीछे की वजह क्या है।

वहीं मृतक के बेटे सुजान सरकार ने बताया कि हमलावरों ने दुकान से पैसे लूट लिए थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सुजान ने बीडीन्यूज 24 से बात करते हुए कहा कि हम लंबे समय से चावल का व्यवसाय कर रहे हैं। किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। अपराधियों ने मेरे पिता की क्रूरता से हत्या करने के बाद दुकान से कई लाख टका चुरा लिए।