ट्रेनिंग ले रहे थे कैडेट्स, तभी घुस आए आतंकी... लाशों से पट गया नाइजीरिया का आर्मी स्कूल, 17 की मौत
नाइजीरिया के योबे राज्य में शुक्रवार को संदिग्ध इस्लामी चरमपंथी आतंकवादियों ने सेना के विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र पर भीषण हमला कर दिया। हमले में कम से कम ट्रेनिंग ले रहे 17 कैडेट्स मारे गए। कई अन्य सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है।
नाइजीरिया के योबे राज्य में शुक्रवार को संदिग्ध इस्लामी चरमपंथी आतंकवादियों ने सेना के विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र पर भीषण हमला कर दिया। हमले में कम से कम ट्रेनिंग ले रहे 17 कैडेट्स मारे गए। कई अन्य सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। राष्ट्रीय पुलिस के प्रवक्ता एंथोनी ओकोन प्लासिड ने शनिवार देर रात जारी बयान में बताया कि योबे राज्य के बुनी यादी इलाके में स्थित नाइजीरियाई सेना के विशेष परिचालन प्रशिक्षण केंद्र पर आतंकियों ने कई दिशाओं से हमला बोल दिया। हमले के समय विशेष प्रशिक्षण ले रहे पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें से 17 की मौत हो गई। प्लासिड ने कहा कि इस हमले में कई सैन्यकर्मी भी मारे गए हैं, हालांकि सैन्य हताहतों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं की गई है।
दूसरी ओर, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता में अमेरिकी और नाइजीरियाई सेना ने संयुक्त अभियान में आईएसआईएस के वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे बड़े कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस सफल ऑपरेशन की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने बताया कि शनिवार तड़के लेक चाड बेसिन क्षेत्र में चलाए गए संयुक्त अभियान में अल-मिनुकी को ढेर किया गया। अल-मिनुकी ISWAP का वरिष्ठ कमांडर था।
18 साल से जारी है इस्लामी विद्रोह
बता दें कि नाइजीरिया पिछले 18 वर्षों से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इस्लामी विद्रोह से जूझ रहा है। वर्ष 2009 में बोको हराम के विद्रोह से शुरू हुई यह हिंसा बाद में कई गुटों में बंट गई। इनमें इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP) ने हाल के वर्षों में सैन्य ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले तेज कर दिए हैं।
बता दें कि नाइजीरियाई सरकार आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए विशेष सैन्य प्रशिक्षण संस्थान चला रही है, जिनमें से एक पर यह हमला हुआ है। फिलहाल सुरक्षा बल अब हमलावरों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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