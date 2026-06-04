भारत के नए 'जल प्रहार' से पाकिस्तान में खलबली! IWT पर रोना शुरू, चिनाब-ब्यास लिंक का नया विवाद क्या?

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने मीडिया रिपोर्टों और भारत सरकार द्वारा जारी कथित टेंडर दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत चिनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना पर काम करने की तैयारी कर रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत चिनाब नदी के पानी को सुरंग के जरिए ब्यास नदी में मोड़ने की योजना बना रहा है, जो सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty-IWT) का गंभीर उल्लंघन होगा। पाकिस्तान ने आज (गुरुवार, 4 जून को) दावा किया कि भारत द्वारा चिनाब नदी का पानी मोड़ने के लिए नदी-जोड़ो परियोजना बनाना सिंधु जल संधि और अन्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों का ''गंभीर उल्लंघन'' होगा। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी यह टिप्पणी मीडिया में आई उन खबरों को लेकर पूछे गए सवाल पर की, जिनमें कहा गया था कि भारत सिंधु नदी घाटी का हिस्सा रहीं चिनाब नदी के पानी को ब्यास नदी तक सुरंग के माध्यम से पहुंचाने की योजना बना रहा है।

भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किये गए हमले और 26 लोगों की हत्या के अगले दिन पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए दंडात्मक उपायों के तहत 1960 की सिंधु जल संधि को 'स्थगित' कर दिया था। विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल वितरण और उपयोग को नियंत्रित करती है।

पाकिस्तान का क्या दावा अंद्राबी ने कहा, ''जी हां, हमने यह खबर और साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक निविदा दस्तावेज भी देखा है, जिसमें कहा गया है कि भारत ने चिनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, जिसका उद्देश्य चिनाब से ब्यास प्रणाली में प्रतिवर्ष 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी स्थानांतरित करना है।'' उन्होंने दावा किया, ''चिनाब नदी के पानी का ब्यास नदी प्रणाली में इस तरह से मोड़ना न केवल सिंधु जल संधि का, बल्कि संधि के कानूनों, विशेष रूप से संधियों के कानून पर वियना घोषणापत्र, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के व्यापक ढांचे का भी गंभीर उल्लंघन है, जिसमें 1977 के जलमार्गों पर संयुक्त राष्ट्र संधि में परिलक्षित सिद्धांत भी शामिल हैं।''

चिनाब-ब्यास लिंक का नया विवाद क्या? सिंधु जल संधि के तहत, पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों, चिनाब, झेलम और सिंधु से आने वाला संपूर्ण जल प्रवाह प्राप्त होता था, जबकि भारत को तीन पूर्वी नदियों, सतलुज, ब्यास और रावी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। अंद्राबी ने यह भी कहा कि सलाल बांध की गाद निकालने की भारत की योजना न तो सिंधु जल संधि के तहत और न ही 1978 के सलाल समझौते के तहत अनुमेय है। सलाल जलविद्युत परियोजना जम्मू -कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता 690 मेगावाट की है और 'रन-ऑफ-द-रिवर' परियोजना है।