चीनी, रूसी और ईरानी जासूसों से हो जाएं सावधान; इस देश के सांसदों को मिली चेतावनी

संक्षेप: हाल ही में यहां चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया गया था। अब देश की खुफिया एजेंसी ने सांसदों को अलर्ट रहने को कहा है।

Tue, 14 Oct 2025 PM
ब्रिटेन के सांसदों के लिए हाल ही में एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, MI5 ने सांसदों को एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटेन के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में चीन, रूस और ईरान के जासूस उन्हें लगातार निशाना बना रहे हैं और ऐसे में उन्हें सावधान रहने की जरूरत है।

गौरतलब है कि कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों के बावजूद, ब्रिटेन और चीन ने कई बार एक दूसरे पर जासूसी के आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसी ने ताजा चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इन देशों के जासूस सांसदों और उनके कर्मचारियों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं। जासूस इसके लिए ब्लैकमेल, फिशिंग हमलों या प्रभाव हासिल करने के लिए वित्तीय दान की पेशकश जैसी तकनीक भी अपना सकते हैं।

खतरे को देखते हुए राजनेताओं को ऑनलाइन, विदेश यात्रा के दौरान और निजी मुलाकातों के दौरान भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी केन मैक्कलम ने फर्स्टपोस्ट को बताया कि उन्होंने सांसदों से किसी भी तरह की अस्वाभाविक सामाजिक मेलजोल पर नजर रखने का अनुरोध किया है।

