कड़ाके की ठंड में ब्लैकआउट, बर्लिन में 45000 घरों की बिजली गुल; आतंकी जांच के आदेश
जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच एक बड़ा बिजली संकट छा गया। 3 जनवरी 2026 को दक्षिण-पश्चिमी बर्लिन में लिश्टरफेल्डे गैस पावर प्लांट के पास हाई-वोल्टेज केबलों पर आगजनी का हमला हुआ, जिससे बिजली गुल रही।
बिजली कटौती आमतौर पर विकासशील देशों की आम समस्या मानी जाती है, लेकिन यूरोप के सबसे बड़े शहर बर्लिन में ऐसा होना असामान्य है। यही कारण है कि जब जर्मन राजधानी के दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में कई दिनों तक बिजली गुल रही, तो इसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं और आतंकवाद की जांच शुरू कराई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शहर में हुई सबसे लंबी बिजली कटौती के कारण कड़ाके की सर्दी में हजारों घरों में बिजली और हीटिंग नहीं पहुंची।
जर्मन अधिकारियों ने कहा कि वे इस हमले की जांच 'आतंकवादी संगठन की सदस्यता, तोड़फोड़, आगजनी और सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान' के संदेह में कर रहे हैं। बर्लिन में बिजली धीरे-धीरे बहाल हुई और अब पूरी तरह रिस्टोर हो गई। जर्मन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला इतना गंभीर था कि प्रभावित लोगों की मदद के लिए सेना को तैनात करना पड़ा। नागरिक अधिकारियों और चैरिटी संगठनों ने होटलों, स्कूलों और स्पोर्ट्स सेंटर्स में अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया।
रिपोर्ट के अनुसार, हमले के समय बर्लिन में तापमान -9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। इन दिनों शहर में औसत तापमान -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और न्यूनतम -11 डिग्री तक पहुंच जाता है। हालांकि बिजली अब पूरी तरह बहाल हो चुकी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 3 जनवरी 2026 को दक्षिण-पश्चिमी बर्लिन में लिश्टरफेल्डे गैस पावर प्लांट के पास हाई-वोल्टेज केबलों पर हुए हमले के बाद करीब 45000 घरों, 2000 से अधिक व्यवसायों, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और स्कूलों में बिजली गुल रही।
बताया गया कि बिजली कटौती के दौरान सार्वजनिक स्विमिंग पूल 24 घंटे खुले रखे गए ताकि लोग नहा सकें और गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकें, जबकि बसों को अस्थायी वार्मिंग स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया। बर्लिन के अधिकारियों ने घोषणा की कि प्रभावित लोगों के होटल खर्च को वहन किया जाएगा, लेकिन दरें एक निश्चित सीमा तक सीमित रहेंगी।
